В Италии оценили ущерб от российского продовольственного эмбарго

Президент итало-российской торговой палаты Розарио Алессандрелло считает, что ответные меры России на санкции Евросоюза, которым сегодня исполняется три года, наносят ощутимый ущерб малому и среднему бизнесу Италии. «Российское эмбарго не вредит европейским компаниям, в особенности немецким. Прежде всего оно наносит ущерб Италии», — сказал эксперт «РИА Новости».

Алессандрелло пояснил, что слабое присутствие итальянских компаний на российском рынке сделало страну более уязвимой по сравнению с Германией, чьих компаний в России гораздо больше.

«Например, больше всего пострадал агропродовольственный сектор, Италия на сегодняшний день из-за российского контрэмбарго потеряла 11-12 млрд евро экспорта в Россию и 200 000 рабочих мест. К этому нельзя приспособиться, потому что Италия нуждается в новых рынках. Из них российский является ближайшим и наиболее подходящим для итальянцев», — считает глава торговой палаты.

Для исправления ситуации, полагает Алессандрелло, необходим диалог между Россией и Европой. «И начать его следовало бы Москве. Хотя бы потому, что специфические итальянские агропродовольственные товары Россия заменить не может, так как они связаны с их географическим происхождением и не могут быть произведены за пределами Италии», — заключил собеседник агентства.