Еще два участка трассы «Дон» станут платными до 2109 года

Два участка автомобильной дороги М4 «Дон» – в Ростовской области и Краснодарском крае – будут платными до 2109 г., следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, размещенного на сайте правительства.

До 1 мая 2109 г. на платной основе трасса будет использоваться на участках 1091,6–1119,5-й км в Ростовской области и 1195–1319-й км в Краснодарском крае. В 2014 г. правительство распоряжалось сделать платным до 1 мая 2109 г. участок 1119,5–1195-й км трассы М4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска.

«Средства, полученные от сбора платы за проезд, возместят часть затрат на содержание и ремонт этих участков автомобильной дороги», – говорится в распоряжении.