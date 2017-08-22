Девять регионов получат 1,3 млрд рублей на компенсацию аграриям урона от стихийных бедствий

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о компенсации сельхозпроизводителям ущерба, понесенного из-за чрезвычайных ситуаций природного характера в 2016 г. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства. Минсельхозу выделено из федерального бюджета 2017 г. 1323,6 млн руб. для предоставления межбюджетных трансфертов девяти регионам. Это ассигнование министерству выделено по обращениям руководителей пострадавших регионов. Трансферты получат Башкирия, Карачаево-Черкесия, Тува, Чечня, Приморье, Хабаровский край, Волгоградская, Вологодская и Тульская области.