Таджикистан впервые выйдет на рынок евробондов

Таджикистан планирует выйти на рынок евробондов. Государство намерено разместить 10-летние долларовые евробонды с амортизационной структурой погашения для финансирования строительства Рогунской ГЭС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в банковских кругах. Road show начнется 31 августа и пройдет в Цюрихе, Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. Организаторами размещения станут Citi и Raiffeisen Bank International AG.

В минфине Таджикистана пояснили, что страна планирует выпустить евробонды на $1 млрд в три этапа. Первое размещение составит $500 млн. По предварительным данным, ценные бумаги будут размещены на Люксембургской фондовой бирже.

Это будет первое размещение евробондов Таджикистана, подчеркивает РБК. Полученные от размещения средства будут направлены государственной ОАО «Рогунская ГЭС» в виде субординированного кредита. Это следует из предварительного проспекта бумаг, с которыми ознакомилось издание. В документе указано, что строительство Рогунской ГЭС оценивается в $3,9 млрд.

Также проспекте бумаг Таджикистан указывает, что один из факторов риска инвестирования в бумаги – отношения с Россией. «Хотя Россия — традиционный союзник Таджикистана, любое ухудшение в отношениях может оказать существенное негативное влияние на экономику и безопасность Таджикистана и его способность осуществлять платежи по облигациям, учитывая жизненную экономическую, энергетическую и военную значимость России для Таджикистана», — цитирует РБК документ.