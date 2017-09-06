Siemens и Камчатка подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Камчатского края и компания Siemens подписали соглашение о сотрудничестве во время Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, сообщает ТАСС. Подписи под документом, который предусматривает партнерские взаимоотношения в сфере энергетики, здравоохранения, безопасности и иных сферах, поставили губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и гендиректор Siemens Дитрих Мёллер, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Власти региона возлагают надежды на сотрудничество в части внедрения передовых технологий в диагностике и лечении в медицинских учреждениях региона. Илюхин не исключил, что в переговорах с компанией будет затронут вопрос о поставке оборудования в строящуюся краевую больницу.

Гендиректор Siemens отметил, что компания известна не только своим медицинским оборудованием, но и может предложить сотрудничество в ряде других проектов, которые имеют значение для Камчатского края. «Я считаю, что это более системный подход. На сегодняшний день Siemens - инфраструктурная компания. У нас есть решения в области энергетики, автоматизации технологических объектов, энергосберегающих технологий и других сферах жизнедеятельности», - сказал Дитрих Мёллер.

По итогам подписания соглашения о сотрудничестве будут созданы рабочие группы.