Министр транспорта объяснил новость об отмене транспортного налога

Замена транспортного налога на экологический сбор действительно обсуждается, но исключительно на уровне экспертов, объяснил сегодня министр транспорта России Максим Соколов. «На экспертном уровне они (эти предложения) обсуждаются, позиция Минтранса пока не сформирована, и мы пока не предлагали соответственно правительству и заинтересованным ведомствам или субъектам рассмотреть этот вопрос. Все-таки это вопрос не только транспортной, но и налоговой политики. Потому что транспортный налог зачисляется в бюджеты субъектов и является источником для формирования региональных бюджетов», - подчеркнул министр.

Замминистра финансов Илья Трунин уже сказал, что Минфин не планирует предлагать отменить транспортный налог.

С идеей отменить транспортный налог, повысив акцизы на бензин, выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, повышение акцизов на топливо является более справедливой мерой, чем транспортный налог.

Новость о том, что в Минтрансе обсуждают отмену транспортного налога и введение экологического сбора, сегодня сообщили «Известия». По данным газеты, его обоснование должно быть готово до конца года. Экологический сбор будет зависеть только от выбросов автомобиля и не предусматривает дифференциации по регионам. По мнению экспертов, налоговая нагрузка может увеличиться для владельцев старых транспортных средств.