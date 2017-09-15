Кипр хочет запретить крупные операции с наличными

Министерство финансов Кипра готовит законопроект, запрещающий любые денежные транзакции свыше 10 000 евро, сообщает Cyprus Mail. Предполагается, что штраф за них будет достигать 10% от размера операции. Таким образом, любые более крупные платежи нужно будет совершать с помощью безналичного расчета, например пластиковой картой.

Законопроект будет представлен правительству к концу сентября. Если он будет одобрен, то попадет на рассмотрение в парламент. Таким образом Кипр пытается больше соответствовать законодательству ЕС, чтобы не считаться местом отмывания денег, пишет Cyprus Mail со ссылкой на слова представителя минфина.

Специалисты отмечают использование наличных для финансирования терроризма и другой незаконной деятельности. Но пока неясно, помогут ли ограничения на их использование в борьбе с преступностью. Германия уже пыталась ограничить операции с наличными на уровне 5000 евро, но такая идея встретила сильное сопротивление общественности. В прошлом году Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил прекратить выпуск банкнот номиналом 500 евро с 2018 г., хотя эти купюры останутся в обращении.