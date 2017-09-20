Безработица на Кипре уменьшилась во II квартале

Уровень безработицы на Кипре опустился до 10,6% во II квартале, сообщил в среду Cystat. Это лучше, чем 13,1% в январе -марте 2017 г. и 12,1% в апреле - июне 2016 г. Но среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет безработица составила 25,3%.

Число безработных во II квартале по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. уменьшилось с 50 339 до 44 965 человек, а число занятых людей выросло с 366 742 до 379 842. Численность рабочей силы за аналогичный отрезок времени увеличилась на 7227 до 424 807 человек.

Ранее Cystat сообщал, что в августе число зарегистрированных безработных на Кипре снизилось на 13% в годовом выражении до 31 003 человек.