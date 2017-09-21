Экономический рост в мире и еврозоне ускоряется, но нужно увеличивать частные инвестиции – ОЭСР

Ситуация в мировой экономике улучшается, заявила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По ее прогнозам, рост мирового ВВП ускорится с 3,1% в 2016 г. до 3,5% в 2017 г. и 3,7% в 2018 г. Во многом это должно произойти за счет США, еврозоны, а также Бразилии и России, экономики которых выходят из рецессии. Из крупных стран только в Великобритании на фоне процессов, связанных с выходом из Европейского союза (Brexit), ОЭСР прогнозирует замедление экономики.

Однако для продолжительного роста мировой экономики требуется больше частных инвестиций, предупредила организация. Именно их нехватка сегодня не может обеспечить «самоподдерживающийся подъем» экономики в долгосрочной перспективе. Увеличение частных инвестиций также позволит обеспечить существенный рост зарплат и сокращение имущественного неравенства, считают эксперты ОЭСР.

Кэтрин Манн, главный экономист ОЭСР, признала, что в организации удивлены масштабами экономического подъема, особенно в еврозоне. В краткосрочной перспективе стимул европейской экономике придали действия ЕЦБ, которые улучшили финансовые условия в регионе, а также увеличение государственных расходов и смягчение налоговой политики в ряде стран. «Недавнее укрепление евро, как ожидается, окажет лишь ограниченное сдерживающее воздействие» на рост экономики еврозоны, который продолжит ускоряться благодаря «увеличению потребительских расходов, инвестиций, а также экспорта», отметила Манн.