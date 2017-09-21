Минфин сообщил о планах ввести во всех школах курс бюджетной грамотности

Минфин России подготовил для школьников учебные курсы по формированию бюджетной грамотности. Как передает ТАСС, это заявил замруководителя ведомства Алексей Лавров на международном форуме стран БРИКС по развитию инфраструктуры в Уфе. По его словам, курсы для включения в школьные программы уже разработаны и апробированы в десятке школ в трех регионах. Теперь идет работа по включению этих курсов в качестве базовых модулей обучения на постоянной основе для всех школ, добавил замминистра.

В Минфине рассчитывают, что эта программа пробудит у школьников активный интерес к информации о налогообложении и о формировании бюджета. «Мы уверены, что в будущем, когда они станут избирателями, будут активными участниками бюджетного процесса», - добавил Лавров.

Ранее сообщалось, что проект по обучению старшеклассников бюджетной грамотности в тестовом режиме проводится в Башкирии, Алтайском и Пермском краях с 2016 г.