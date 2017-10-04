РФПИ: в строительство дублера Кутузовского проспекта может вложиться саудовский фонд

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) рассматривает возможность участия в строительстве дублера Кутузовского проспекта в Москве и линий легкого скоростного трамвая в Санкт-Петербурге, говорится в заявлении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Саудовский фонд планирует войти в капитал «Объединенного транспортного концессионного холдинга», созданного РФПИ и компанией «Лидер», управляющей активами крупнейшего в России негосударственного пенсионного фонда «Газфонд», для инвестиций в инфраструктурные проекты на основе государственно-частного партнерства.

Согласно заявлению РФПИ, стороны объявят об условиях сделки по участию в капитале холдинга в ходе визита в Москву короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда, который начинается 4 октября. Соглашение о вхождении фонда в капитал холдинга стороны планируют подписать 5 октября.

РФПИ заявил, что в капитал холдинга также планируют войти и другие ближневосточные партнеры РФПИ. Холдинг планирует участвовать в строительстве и эксплуатации дублера Кутузовского проспекта и линий легкого трамвая. Кроме этого холдинг рассматривает участие в эксплуатации существующего платного участка автомобильной трассы в обход Одинцова.

РФПИ и PIF подписали в 2015 г. соглашение о создании совместного фонда объемом в $10 млрд, который уже инвестировал в проекты в сельском хозяйстве, недвижимости, инфраструктурном строительстве и нефтегазовом секторе.