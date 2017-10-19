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Голикова ожидает дефицит бюджета в 2017 году ниже заявленного Минфином

Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что дефицит федерального бюджета по итогам текущего года будет ниже ожидаемых Минфином 2% ВВП. Об этом она сказала в кулуарах Всемирного фестиваля студентов и молодежи.

«Как раз за счет того, что доходы чуть-чуть будут побольше, может, даже и не чуть-чуть», - уточнила она. По ее словам, если стоимость нефти существенно меняться не будет, то «даже мы получим нефтегазовые доходы».

Ранее министр финансов России Антон Силуанов говорил, что дефицит госбюджета по итогам текущего года будет на уровне 2,2%, а в 2019-2020 гг. - менее 1%.