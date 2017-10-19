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Правительство хочет повысить штрафы за неплатежи в системе «Платон»

Правительство внесло в Думу проект закона, предполагающий повышение штрафов за неуплату в системе «Платон» до 20 000 руб., передает «Интерфакс».

Согласно законопроекту штраф может быть повышен в четыре раза - с 5000 до 20 000 руб. (ст. 12.21.3 КоАП). Помимо этого появится возможность привлекать нарушителя к ответственности в течение полугода, а не двух месяцев.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что увеличение штрафа будет стимулировать собственников транспортных средств соблюдать российское законодательство.

По мнению авторов законопроекта, сумма штрафа менее 20 000 руб. не будет давать должного результата.