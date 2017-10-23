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Власти обсуждают альтернативу повышению пенсионного возраста

Чтобы не повышать пенсионный возраст, в правительстве сейчас обсуждают возможность повысить минимальный трудовой стаж, дающий право на пенсию по старости. Это «Ведомостям» рассказали три источника в федеральных структурах. Один из них предлагает сосредоточить усилия на увеличении доходов Пенсионного фонда (ПФР): если повысить стаж, это стимулирует людей дольше работать, чтобы затем пенсия была выше, и выходить из серого сектора – это обелит экономику и пополнит бюджет ПФР. По словам двух источников, общество не поддержит резкое повышение пенсионного возраста, а постепенное повышение не даст нужного эффекта для бюджета. Еще один чиновник отметил, что и стаж резко повышать не будут, по сути это затянет проведение реформы и все равно когда-то пенсионный возраст придется повысить.

Повысить стаж возможно только при изменении пенсионной формулы так, что пенсия будет рассчитываться из заработка трудящегося за определенный промежуток времени: чем больше стаж, тем большую долю от этого заработка составит пенсия независимо от достижения возраста, добавил один из собеседников издания.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конкретных решений по пенсии не принято и нет единой точки зрения на реформу. По словам пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой, совещаний по этой теме с участием Дмитрия Медведева не проводилось. Представитель Минтруда заявил, что изменения в пенсионной системе не обсуждаются.

Повысить пенсионный возраст ранее предлагали Минфин и председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. Эксперты ЦСР считают, что повышение стажа не решит проблемы пенсионной системы. По словам источника в федеральных структурах, Кудрин и те чиновники, которые его поддерживают, считают, что, если регулярно говорить о повышении пенсионного возраста, люди привыкнут и смирятся с неизбежностью этого решения.