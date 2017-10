Катарский фондовый индекс упал до шестилетнего минимума

Финансы

Новости

Sberbank CIB сокращает численность сотрудников кипрского офиса

Sberbank CIB сокращает численность сотрудников и объем операций кипрского офиса, передает ТАСС со ссылкой на два источника на финансовом рынке.

Сотрудники будут переведены в лондонский и швейцарский офисы. По словам одного из источников, ранее офис на Кипре планировали закрыть из-за новых требований для финансовых рынков стран ЕС. Новая директива MiFID II (The Markets in Financial Instruments Directive) вступит в силу в январе. «Да, это обсуждалось, но принято решение офис сохранить», - сказал другой источник, отметив, что на данный момент в офисе на Кипре работают около 15 человек. «Скорее всего, несколько человек там останутся», - уточнил он.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что «существенных изменений в работе SIB Cyprus Limited из-за новых требований MiFID нет».