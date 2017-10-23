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Катарский фондовый индекс упал до шестилетнего минимума

Основной фондовый индекс Катара QE Index за торги понедельника снизился на 0,5% до 8117,41 пункта. Как сообщает «Интерфакс», это минимальное значение с августа 2011 г. Рынок акций падает с начала июня, когда о разрыве дипломатических отношений с Катаром объявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет, а затем их примеру последовали еще несколько мусульманских стран. Катар они обвиняют в поддержке терроризма, финансовой и информационной. С начала дипломатической блокады QE Index снизился на 18%, с начала года - на 25% в долларовом эквиваленте и на 22,2% в национальной валюте.

Урегулировать дипломатический кризис пока не удается. Саудовская Аравия пока не готова к диалогу с Катаром, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон после беседы с наследным саудовским принцем Мухаммедом бен Салманом.

Бойкотирующие Катар страны прекратили с ним торговые и транспортные контакты. По оценкам Moody's Investors Service, в июне-июле Катар был вынужден влить $40 млрд в поддержку экономики и финансовой системы из-за дипломатического кризиса.

Инвестиционное управление Катара (QIA) может продать значительный объем активов из своего портфеля объемом свыше $320 млрд, чтобы поддержать экономику страны.