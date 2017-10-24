Новости
Экономика
Новости

Орешкин объяснил уход к нему аналитиков из бизнеса с понижением зарплаты

ТАСС/Ведомости
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Аналитики идут на работу в Министерство экономического развития из бизнеса на более низкие зарплаты и «работают за идею». Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин во вторник в интервью радиостанции Business FM.

По его словам, сотрудники, которые приходит в Минэкономразвития из бизнеса, занимаются «повышением конкурентоспособности страны, созданием новых механизмов развития страны».

В конце сентября министр говорил о том, что министерство ждут кадровые обновления. В октябре Орешкин написал на своей странице в Facebook, что министерство нуждается в высококвалифицированных кадрах. Он попросил заинтересованных в работе в ведомстве посылать резюме на указанный им в социальной сети адрес.

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Политика
Новости

Украина может экстрадировать Сакаашвили после отказа в статусе беженца

ТАСС/Ведомости
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что миграционная служба страны может экстрадировать бывшего президента Грузии Михаила Сакаашвили. Ему было отказано в предоставлении статуса беженца.

На данный момент он является «апатридом без каких-либо обстоятельств, которые могли бы сделать невозможной его депортацию или экстрадицию», уточнил Луценко.

В свою очередь Саакашвили прокомментировал ситуацию относительно законности его нахождения на территории Украины. Он считает, что Луценко «окончательно заврался» и документов, оспаривающих его право находиться на территории Украины, нет.

«Только что он заявил, что миграционная служба отказала мне в праве пребывать в стране и меня можно депортировать! Ирония ситуации в том, что миграционная служба мне не то что не отказывала, они до сих пор не ответили на мой запрос и вообще не предоставили никаких документов, которые оспаривали бы мое право находиться на Украине!» - написал Саакашвили в Facebook.

Бывший президент Грузии пояснил, что несколько недель назад его адвокаты подали иск в суд о бездеятельности миграционной службы и игнорировании его запросов. «26 октября во Львовском окружном административном суде состоится слушание по этому делу», - добавил он.

Саакашвили считает, что его статус на Украине легален. «Я лицо, имеющее постоянное место жительства на территории Украины, пользуюсь всеми правами гражданина, и депортировать с территории Украины меня нельзя», - пояснил он.

Ранее он говорил, что после прорыва Саакашвили 10 сентября с территории Польши на Украину проводится экстрадиционная проверка. 22 сентября суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал политика на 3400 гривен ($127,8). В свою очередь минюст Украины проводит проверку на предмет возможной экстрадиции Саакашвили по запросу Тбилиси.

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Политика
Новости

Минобороны обвинило Reuters в искажении слов вдовы майора Бордова о компенсациях

ТАСС/Ведомости
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Минобороны России вовремя и полностью выплатило вдове майора Сергея Бордова, погибшего в Сирии, все причитающиеся ей компенсации и единовременное пособие. Как передает ТАСС, так пресс-служба министерства прокомментировала публикации СМИ о том, что вдова считает, что ей недоплатили, и добивается всего, что ей, по ее мнению, положено от государства. «Финансовые средства в соответствии с российским законодательством получены в равных долях и полном размере всеми близкими родственниками погибшего военнослужащего: вдовой, матерью военнослужащего и его троими детьми», - заверила пресс-служба Минобороны. Публикацию Reuters там назвали сознательной манипуляцией британских журналистов, преследовавших клеветническую цель.

Виталина Бордова в интервью Reuters заявила, что с 18 апреля, когда погиб ее муж, она добивается от Минобороны полной выплаты компенсацией, которые ей положены как вдове офицера. Агентство отмечало, что она стала первой из вдов россиян, погибших в Сирии, кто публично пожаловался на то, как с ней поступили. Она утверждала, что получила около 1 млн руб. от министерства, это одна пятая часть того, что получили другие близкие родственники майора - его мать и дети от первого брака. Также она пожаловалась, что ей отказали в помощи в улучшении жилищных условий, так как она официально зарегистрирована в квартире своего первого мужа и владеет в ней долей.

Бордова затем подтвердила РБК, что ей отказали в праве на квартиру, которую ее муж получил бы за выслугу свыше 20 лет, что ей сообщили, что она не может считаться одиноким человеком, которому требуется помощь в улучшении жилищных условий и пенсия. В целом семья погибшего получила всего 5 млн руб., в том числе 3 млн руб. страховой компенсации и единовременную выплату в 2 млн руб.

Минобороны проверило информацию СМИ и опровергло утверждение Reuters о том, что вдова получила якобы, цитируем, всего «одну пятую часть страховой компенсации, которую она разделила с ближайшими родственниками ее мужа …». В тексте Reuters говорилось, что после смерти майора его вдова «получила около $17 000 - одну пятую часть страховой компенсации, которую она разделила с ближайшими родственниками ее мужа - детьми от предыдущего брака и матерью».

Разбирательство подтвердило факт «передергивания и клеветнического искажения британским агентством Reuters» слов вдовы Бордова, заявили в министерстве. Там напомнили, что уже не раз отмечали «попытки британского агентства любыми, в том числе сами нечистоплотными способами, дискредитировать российскую операцию по уничтожению международных террористических группировок в Сирии». «Поэтому "оперативность" отдельных российских СМИ, слепо цитирующих любые домыслы Reuters, густо разбавленные антироссийской пропагандой, без должной проверки и уточнения, вызывает лишь осуждение», - заявило Минобороны.

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Политика
Новости

Чайка дважды просил генпрокурора США возбудить дело против Браудера

ТАСС
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Генпрокурор России Юрий Чайка отправил генпрокурору США два письма с просьбой возбудить уголовное дело против финансиста Уильяма Браудера, передает ТАСС. По его словам, шанс на экстрадицию Браудера из Великобритании в США появится, если будет возбуждено уголовное дело.

По словам Чайки, Браудер «неспроста поменял гражданство». Ранее финансист был гражданином США и не платил налоги. «Чтобы уйти от них, он принял подданство Великобритании. Сейчас он подданный Великобритании, полагая, наверное, что Великобритания никому никого не выдает», - добавил генпрокурор.

Чайка также сообщил, что в одном из писем новому прокурору США содержится просьба расследовать обоснованность принятия «закона Магнитского». Москва считает, что закон был принят без каких-либо серьезных оснований, его лоббировали заинтересованные лица.

Чайка также заявил, что есть данные о том, что из России было выведено свыше $1 млрд в структуры, связанные с именем Браудера.

В России в отношении него возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве, в том числе компании «Дальняя степь», купившей к 2004 г. 37,5 млн акций «Газпрома». Российские активы Hermitage Capital на тот момент оценивались в $4 млрд. Потерпевшей стороной по делу о банкротстве является ФНС. Ущерб государству от действий Браудера оценивается в 3,5 млрд руб. За невыплату более 522 млн руб. налогов Браудер четыре года назад был заочно приговорен в России к девяти годам тюрьмы.

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Политика
Новости

Памфилова назвала оптимальные месяцы для выборов

Интерфакс
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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова поддерживает идею перенести единые дни голосования с сентября на октябрь и с марта на апрель. Как сообщает «Интерфакс», ее спросили об этом на заседании Совета при президенте по правам человека. Она отметила, что это ее субъективное мнение, она считает правильным в этой ситуации выслушать специалистов.

«Март вообще месяц самый грустный, как ноябрь, - грустный, ненастный, гораздо приятнее в апреле, когда все зацветет», - объяснила она. Сентябрь она считает замечательным месяцем, но тогда людям не до голосования.

Памфилова напомнила, что ЦИК не является субъектом законодательной инициативы и не может вносить законопроекты о переносе дней выборов.

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Технологии
Новости

«Интерфакс» сообщил о сбое серверов из-за хакерской атаки

Ведомости
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Агентство «Интерфакс» сообщило, что причиной недоступности основного сайта и подписных лент новостей является хакерская атака. «Из-за хакерской атаки в работе серверов "Интерфакса" возник сбой. Технические службы предпринимают все меры для восстановления работы систем», - говорится в сообщении.

Ленты и сайт информационного агентства во вторник недоступны примерно с 14.30 мск. «Агентство не может распространять свою информацию. Предпринимаются все усилия для того, чтобы восстановить работоспособность и доставлять информацию подписчикам», - сказал «Эху Москвы» первый заместитель гендиректора «Интерфакса» Алексей Горшков.

Позднее о хакерской атаке на сервер сообщила и петербургская «Фонтанка». «Хакерская атака на наш сервер. У нас серьезные технические проблемы, возможно сайт будет недоступен несколько часов. Будем держать вас в курсе ситуации», - говорится в сообщении ресурса.

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Политика
Новости

Заместитель Васильевой ответил на критику научного совета при Минобрнауки

ТАСС/Ведомости
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Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рассмотрел диссертацию министра культуры Владимира Мединского и вопрос о лишении его ученой степени в строгом соответствии с постановлением правительства России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки, это заявил замруководителя ведомства Григорий Трубников. Так он ответил на заявление совета по науке при министерстве, который назвал решение ВАК по Мединскому немотивированным и потребовал его отменить.

Трубников напомнил, что Минобрнауки всегда прислушивается к предложениям этого совета, но возразил, что заявление о лишении министра степени рассматривалось «в строгом соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 842».

Когда вопрос рассматривал президиум ВАК, члены научно-отраслевой сессии по гуманитарным и общественным наукам располагали копией аттестационного дела, аудиозаписью заседания диссертационного совета и иными документами, «подтверждающими соблюдение установленных процедур присуждения ученой степени Мединскому», сказал замминистра. В заседании принимали участие ученые-историки. Трубников заверил 24 октября членов президиума, что лично видел все документы и оригинал дела Мединского и «дополнительно убедился, что существует единственная версия автореферата». А все претензии, которые были предъявлены к работе Мединского, в ходе заседания президиума ВАК «были максимально открыто и конструктивно обсуждены», напомнил он.

Трубников призвал совет по науке не реагировать таким образом на провокации со стороны СМИ и непрофессиональных сообществ и добавил, что говорит не как замминистра, а как член академии.

В начале октября экспертный совет ВАК, рассмотрев диссертацию Мединского, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. Критики считают, что диссертация Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков» не имеет научной ценности, содержит методические и методологические ошибки и по характеру приближается к пропагандистскому памфлету. «Новая газета» выяснила, что существуют как минимум две разные копии автореферата диссертации с разными перечнями оппонентов министра. В одном из вариантов оппонентами названы историки Александр Борисов, Владимир Лавров и Басир Гасанов, причем Борисов и Лавров заявили, что не присутствовали на защите Мединского. Также издание процитировало членов экспертного совета ВАК по истории, которые заявили, что экспертный совет вообще не утверждал диссертацию Мединского в нарушение регламента.

Несмотря на это президиум ВАК 20 октября проголосовал против рекомендации лишить министра ученой степени. 23 октября совет по науке при Минобрнауки отметил, что президиум ВАК принял решение, противоположное рекомендации экспертного совета по истории, тем самым нарушил внутренний порядок министерства. В этих случаях порядок предусматривает создание экспертной группы из членов президиума ВАК и экспертного совета по истории для рассмотрения вопроса.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 24 октября 2017 года

Ведомости
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Политика

НАТО планирует создать два новых командования, чтобы улучшить логистику и защитить цепочки поставок на фоне ухудшения отношений с Россией читать на WSJ.com

Съезд Коммунистической партии КНР подтвердил статус Си Цзиньпина как самого влиятельного лидера страны со времен Мао Цзэдуна. Си удостоился того, чтобы названная в его честь идеология была упомянута в уставе партии читать на WSJ.com читать на FT.com

Ван Цишань, возглавляющий антикоррупционную кампанию Пекина, не вошел в новый состав ЦК Коммунистической партии КНР. Он уже достиг пенсионного возраста, и ему придется оставить свой пост читать на FT.com

Правительство Испании готовится взять управление Каталонией под свой контроль, но неясно, станет ли подчиняться ему полиция региона читать на WSJ.com

Экономика

Руководители ведущих центробанков на конференции в Вашингтоне в выходные дали понять, что медленная инфляция в развитых странах может заставить их продлить мягкую денежную политику читать на WSJ.com

ЕЦБ было непросто начать программу денежного стимулирования, но еще сложнее может оказаться ее свернуть. Если он поспешит, то рискует напугать участников рынков и помешать восстановлению экономики, если будет медлить – оставит инвесторов в замешательстве читать на WSJ.com

Белоруссия пытается найти баланс между тем, чтобы усилить экономические связи с ЕС и Китаем и не ухудшить отношения с Москвой читать на FT.com

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) может стать одним из крупнейших инвесторов в мире и играет центральную роль в попытках страны уменьшить зависимость от нефти. Однако PIF не может определить собственный размер, и он сделал неудачные инвестиции в Uber и другие компании читать на WSJ.com

Индустрия

Акции General Electric в понедельник подешевели более чем на 6% из-за беспокойства инвесторов, что конгломерат будет вынужден сократить дивиденды читать на WSJ.com

Новым гендиректором Arconic назначен бывший топ-менеджер General Electric Чип Блэнкеншип. Ее предыдущим руководителем был Клаус Кляйнфельд, который весной лишился работы из-за злобного письма инвестору-активисту читать на WSJ.com читать на FT.com

На фоне распространения электромобилей их производители пытаются обеспечить себе поставки лития, кобальта и никеля, которые необходимы для аккумуляторов читать на FT.com

Цена палладия достигла $1000 впервые с 2001 г. Она выросла на 39% с начала года из-за ожиданий инвесторов, что спрос на автомобили увеличится на фоне восстановления мировой экономики читать на WSJ.com

Автомобили

Планы Tesla построить завод в зоне свободной торговли в Китае предполагают, что она надеется на сильный рост продаж в стране. Но добиться этого будет трудно, если Tesla не сможет предложить потребителям доступные цены читать на WSJ.com

Toyota и Honda делают ставку на автомобили с водородными топливными элементами, несмотря на то что эта технология сложнее и дороже аккумуляторов для электромобилей читать на FT.com

Китайская Tmall объявила в этом году, что планирует продавать автомобили с помощью специальных вендинговых аппаратов. Она делает ставку на то, что китайские потребители хотят приобретать автомобили онлайн читать на FT.com

Энергоресурсы

Трейдеры открывают гораздо больше позиций на рост стоимости нефти Brent, чем на WTI. Этому способствуют рост добычи в США и геополитические риски на Ближнем Востоке читать на FT.com

Финансы

Commerzbank нанял советников, чтобы рассмотреть возможные предложения о своем поглощении. Интерес к нему проявляют европейские конкуренты, включая BNP Paribas читать на FT.com

UniCredit случайно опубликовал отчет за III квартал на две недели раньше запланированного срока читать на FT.com

Бывший топ-менеджер HSBC Марк Джонсон признан виновным в мошенничестве на валютном рынке, за которое ему грозит до 20 лет тюрьмы. Джонсон использовал конфиденциальную информацию о сделке размером $3,5 млрд, чтобы незаконно заработать несколько миллионов читать на WSJ.com читать на FT.com

Размер активов под управлением Two Sigma быстро увеличился в последние годы и превысил $50 млрд. Это делает его одним из крупнейших фондов, использующих количественные методы инвестирования читать на FT.com

Технологии

Рост ликвидности криптовалют позволит преступникам вымогать с их помощью более крупные суммы, предупреждают эксперты по кибербезопасности читать на FT.com

Cisco приобретет за $1,73 млрд компанию BroadSoft. Она уделяет все больше внимания облачным технологиям читать на WSJ.com

Интервью

Amazon доминирует на рынке умных спикеров, оснащенных искусственным интеллектом. Но люди часто задают этим устройствам очень личные вопросы, например, когда испытывают депрессию. Отвечать на них нужно очень осторожно. Вице-президенты Amazon Тони Рид и Рохит Прасад рассказали, как компания пытается решить эту проблему читать на WSJ.com

Медиабизнес

RT, которую американские спецслужбы называют главным инструментом пропаганды Кремля, процветает на платформах YouTube, Facebook и Twitter. Это происходит на фоне того, что США обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы читать на WSJ.com

Netflix привлекла $1,6 млрд путем эмиссии облигаций. Она инвестирует эти деньги в создание оригинальных фильмов и телешоу читать на FT.com

Потребительский рынок

Amazon получила 238 предложений от различных городов и регионов, желающих принять у себя вторую штаб-квартиру компании читать на WSJ.com читать на FT.com

Фармацевтические компании нашли новый способ увеличить выручку. Они брендируют дженерики, делая их более привлекательными для потребителей. Это особенно хорошо работает на развивающихся рынках, в том числе в России читать на WSJ.com

Novartis отчиталась о росте продаж в III квартале и отложила возможное отделение бизнеса по уходу за зрением до 2019 г. читать на WSJ.com

Небольшие американские фермеры становятся неконкурентоспособными на фоне низких цен на сырье в последние годы, и их поглощают более крупные фермерские хозяйства. Это меняет сельскохозяйственный сектор США читать на WSJ.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.

Экономика
Новости

Экспорт продовольствия из России превысил экспорт вооружений

ТАСС
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Экспорт российской сельхозпродукции в 2016 г. вырос на 5%, превысив объем экспорта вооружений, сказал президент Владимир Путин на инвестфоруме «ВТБ капитала» «Россия зовет!». «По итогам 2016 г. <...> экспорт продовольствия и сельхозтоваров вырос на 4,9%, что составило $17,1 млрд. За весь 2016 год мы продали оружия на $15,3 млрд», - сказал он.

Президент пообещал, что власти продолжат снимать барьеры и увеличивать поддержку агропромышленного комплекса как крупнейшего несырьевого экспортера России. За январь - август 2017 г. зарубежные поставки продовольствия и сельхозпродукции выросли на 19,6% до $11,9 млрд. «Осень в разгаре, урожай только что собран, у нас еще очень многое впереди», - заключил президент России.

На минувшей неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что в стране собрано около 132 млн т зерна. Он отметил, что это лучший результат, по сути, за целый век, то есть «вообще за всю историю, потому что до этого сведений не много».

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что рекордный урожай зерновых 2017 г. в стране создает ценовые и инфраструктурные риски на рынке и с ними нужно бороться. По его словам, президент уже обсудил предложения с профильными ведомствами. Средства необходимо распределить по двум направлениям: субсидирование ставок кредитования и субсидирование тарифов на перевозку зерна по железной дороге, «чтобы это зерно, где бы оно ни было произведено, было рентабельно на внутреннем и внешнем рынках», пояснил Путин.

Выбор редактора
Политика
Новости

Суд пересмотрит дело Алексея Пичугина

ТАСС
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Президиум Верховного суда России 8 ноября пересмотрит дело бывшего руководителя отдела внутренней экономической безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Пичугин отбывает пожизненное заключение. Его дело будет пересмотрено в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

В июне 2017 г. Страсбургский суд присудил Пичугину более 15 000 евро компенсации. Это решение было принято по жалобе Пичугина на несоблюдение принципа презумпции невиновности и нарушения при исследовании свидетельских показаний в российских судах по его второму уголовному делу. Заявитель считает, что наиболее адекватной компенсацией нанесенного ему ущерба будет новый судебный процесс в России. В жалобе он потребовал выплаты в 100 евро за каждый день заключения начиная с 6 августа 2007 г. до освобождения на время подготовки к новому процессу, плюс 13 000 евро компенсации нематериального ущерба.

В октябре 2012 г. Страсбургский суд признал, что были нарушены права Пичугина по статье 6 Европейской конвенции по правам человека, гарантирующей право на справедливое судебное разбирательство. Тогда суд постановил взыскать с государства в его пользу 9500 евро.

Пичугина судили по двум уголовным делам – по обвинению в организации убийств и покушений на убийства. По первому делу его судил суд присяжных, и в 2005 г. он был приговорен к 20 годам колонии, по второму делу он получил пожизненный срок в 2007 г. Свою вину Пичугин не признает. 24 октября заявившая о намерении выдвинуться на президентские выборы Ксения Собчак на своей первой пресс-конференции в новом качестве упомянула бывшего сотрудника ЮКОСа в списке тех, кого она считает политзаключенными.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Посол США оценила потери Украины из-за «Северного потока – 2» в 3% ВВП

Ведомости
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Запуск газопровода «Северный поток - 2», по которому российский газ пойдет в Европу в обход Украины, снизит транзит через Украину и лишит ее $2,7 млрд в год, или 3% ВВП, заявила посол США в Киеве Мари Йованович. Ее заявление на конференции «Oil and gas 2017» цитирует УНИАН.

В 2009 г. Украина и «Газпром» договорились о транзите газа на срок до конца 2019 г. В «Газпроме» не раз заявляли о намерении снизить транзит газа через территорию Украины до 15 млрд куб. м в год с 2020 г. или вовсе его прекратить. Это будет возможно, когда Россия добьется согласования строительства и запуска газопровода «Северный поток - 2» по дну Балтийского моря и «Турецкого потока» - по дну Черного моря.

В 2017 г. фиксируются рекордные показатели транзита российского газа, напоминает УНИАН. «Укртрансгаз» сообщал, что за январь - август 2017 г. транзит вырос на 23% до 51,2 млрд куб. м.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Путин не ответил на вопросы инвесторов на форуме «Россия зовет!»

Ведомости
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Президент России Владимир Путин сегодня не стал отвечать на вопросы участников девятого ежегодного инвестфорума «ВТБ капитала» «Россия зовет!». Выступление президента на форуме длилось 17 минут, тогда как на прошлогоднем форуме Путин выступал около полутора часов, отвечая на вопросы инвесторов из зала.

Слишком много вопросов подряд было в последние время: энергетическая неделя, Валдай. Перегруз уже, объяснил «Ведомостям» высокопоставленный чиновник нежелание Путина отвечать на вопросы в этот раз.

После краткого выступления Путина присутствующие в зале начали расходиться.

В ходе своей речи Путин отметил рекордно низкую инфляцию - 2,7% - и то, что ВВП России растет четвертый квартал подряд. По его оценке, консервативный подход к бюджету в последние годы себя оправдал, но стране нужно двигаться вперед. «Важно, что российская экономика обретает новые качества, которых не было еще год назад. Во-первых, динамика. Динамика опирается на расширение внутреннего спроса - на увеличение и потребления, и инвестиций», - сказал, в частности, президент.

Путин рассказал, что власти страны планируют в 2019 г. снизить ненефтегазовый дефицит с нынешних 8,5% до 5,9%, «а общий дефицит федерального бюджета окажется меньше 1%».

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