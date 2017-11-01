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Недельная инфляция в России замедлилась до нуля

Инфляция в России за прошедшую неделю (с 24 по 30 октября) осталась на прежнем уровне. Об этом говорится в материалах Росстата.

Неделей ранее потребительские цены в России увеличились на 0,1%, до этого шесть недель подряд изменений не было. С начала года потребительские цены выросли на 1,9%. В сентябре дефляция в России составила 0,1% после исторически рекордной дефляции в августе - 0,5%.

За прошедшую неделю куриные яйца подорожали на 0,7%, мясные консервы – на 0,2%. При этом сахарный песок подешевел на 1,6%, мука, подсолнечное масло, гречка, рис, пшено, макаронные изделия, вермишель, чай, свинина и колбасы – в среднем на 0,1-0,9%.

Рост цен на овощи и фрукты составил в среднем 2,1%, помидоры и огурцы подорожали на 15,2% и 12,7% соответственно. Цены на бензин не изменились, на дизельное топливо – увеличились на 0,3%.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в октябре должна быть на уровне 0,2-0,3%, годовая - 2,7-2,8%.