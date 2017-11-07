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Экономика
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Киприоты не платят антимонопольные штрафы

Ведомости
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Из 69 млн евро штрафов, которые кипрская Комиссия по защите конкуренции (CPC) выписала с 2012 г., невыплаченными остаются 57 млн евро. Об этом сообщает Cyprus Mail со ссылкой на слова председателя CPC Лукии Христодулу во время ее выступления перед парламентом. Прежде всего неуплата связана с занимающими много времени апелляциями на решения CPC. Пока апелляции не будут рассмотрены, обвиняемые могут не платить штрафы. При этом они оспаривают большинство решений CPC, отметила Христодулу.

В следующем году бюджет CPC вырастет на 6,5% до 1,75 млн евро. Но Христодулу подчеркнула острую нехватку сотрудников. Сейчас у комиссии только 15 штатных сотрудников, тогда как объем работы растет. В этом году CPC начала девять новых расследований и вынесла 53 решения.

Политика
Новости

Возбуждено дело о призывах к терроризму и беспорядкам после задержаний 5 ноября

Ведомости
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Управление СКР по Москве возбудило несколько уголовных дел из-за несанкционированной акции 5 ноября в столице. Об этом говорится на сайте ведомства. Во время акции пострадал сотрудник полиции. При проверке документов 48-летний мужчина нанес ему удар в голову. Напавшего задержали. Акции предшествовали противоправные действия в соцсетях.

Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 212 УК (Призывы к массовым беспорядкам), ч. 2 ст. 205.2 УК (Призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 1 ст. 318 УК (Применение насилия в отношении представителя власти).

«31 октября 2017 г. в интернете был размещен видеоролик, содержащий призывы к массовым беспорядкам и осуществлению террористической деятельности, а также к действиям экстремистского толка 5 ноября 2017 г. в различных городах России. Наряду с этим была размещена информация, содержащая описание способов совершения преступления, противодействия сотрудникам правоохранительных органов», - говорится в сообщении. Следствие считает, что эти действия привели к тому, что определенные категории россиян решили участвовать в несанкционированных акциях 5 ноября в столице.

5 ноября были установлены и задержаны за нарушение общественного порядка более 350 человек, среди них были и несовершеннолетние. Участники акций допрошены в качестве свидетелей, у них были проведены выемки. У некоторых протестующих были изъяты предметы, используемые для насильственных действий (маски, бронежилеты, противогазы, бейсбольные биты, отвертки, кастеты, металлическая арматура, раскладные ножи, рогатки с металлическими шарами, молотки, баллончики с газом и краской). Также была обнаружена и изъята запрещенная в России символика.

Массовые задержания в центре Москвы

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Политика
Новости

Начальник Генштаба объявил о самодостаточности группировки войск в Крыму

Ведомости
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Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов объявил о создании в Крыму самодостаточной группировки войск. Об этом говорится в докладе Герасимова на коллегии Минобороны, посвященном выполнению майских указов 2012 г. президента России Владимира Путина.

«В Крыму создана самодостаточная группировка войск (сил), включающая военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию ПВО», - заявил начальник Генштаба. Он напомнил, что в 2014-2016 гг. в состав Черноморского флота вошли шесть новых дизельных подлодок проекта 636.3, фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» с крылатыми ракетами «Калибр» и три дивизиона береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

В докладе Герасимов указал на то, что рост боевых возможностей ВС за последние пять лет позволил существенно расширить масштабы военного присутствия России в стратегически важных регионах мира. Так, интенсивность полетов дальней авиации стала соответствовать показателям времен СССР, а число походов кораблей и судов ВМФ в важные районы Мирового океана в 2017 г. достигло максимума – 139 походов.

В Сирии прошли проверку в боевых условиях практически все современные отечественные образцы вооружения и военной техники, отметил Герасимов. «Широкое использование разведывательно-ударных средств на основе комплексов разведки, управления и связи позволило реализовать принцип «одна цель – одна бомба», - заявил он.

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Финансы
Новости

Сбербанк снизил ставку ипотеки для одобренных им квартир

Ведомости
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Со вторника, 7 ноября, Сбербанк снижает ставку ипотеки для покупки квартир на 0,3 процентного пункта (п. п.) по отдельной акции «Витрина». Об этом сообщил сам банк.

Новый диапазон ставок – 8,6-9,7% годовых, следует из сообщения Сбербанка. Но чтобы получить самую низкую ставку по акции, необходимо соблюсти ряд условий. Квартиру надо выбрать на портале «ДомКлик» - сервисе Сбербанка для покупки недвижимости. Акция распространяется на квартиры, отмеченные значком «Одобрение онлайн». «Это объекты недвижимости, уже проверенные Сбербанком, одобрить которые можно онлайн без предоставления в банк выписки из Росреестра», - сказано в сообщении Сбербанка. Правда, без покупки полиса страхования жизни и здоровья ставка по кредиту будет больше на 1 п. п., следует из информации на сайте «ДомКлик». Электронная регистрация сделки дает экономию еще в 0,1 п. п.

«Мы рассчитываем, что наша акция привлечет еще больше клиентов на портал [«ДомКлик»]», - не скрывает директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев (его слова приводятся в сообщении).

Ставки ипотеки Сбербанка начинаются с 7,4% годовых, следует из информации на сайте банка. Такой процент действует только на новостройки, по отдельной акции. При покупке жилья в кредит у определенных застройщиков, которых более 160, можно получить скидку в 2 п. п. - без нее ставка была бы 9,4% годовых. Минимальные 7,4% возможны также за счет страхования жизни и здоровья, при электронной регистрации сделки, а также если заемщик получает зарплату на карту Сбербанка.

Сбербанк – крупнейший игрок на рынке ипотеки, его доля в выдачах кредитов – более 50%.

Власти России и квартирный вопрос

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Бизнес
Новости

Гендиректора выпускающей «Приму» фабрики заподозрили в неуплате налогов на 1,5 млрд рублей

Ведомости
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело против гендиректора Моршанской табачной фабрики по подозрению в преступлении ч. 2 ст. 199 УК (Уклонение от уплаты налогов с организации). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Следствие считает, что под руководством топ-менеджера в налоговые декларации по акцизам и налогу на НДС за 2015-2016 гг. добавлялись ложные данные об объеме произведенной и реализованной табачной продукции в количестве более 3 млн пачек. Документы с недостоверной информацией подавались в налоговый орган. Фактически в отчетном периоде было произведено и продано более 44 млн пачек. Как выяснило следствие, из-за преступных действий не исчислен и не уплачен акциз на табачные изделия и НДС в размере более 1,5 млрд руб.

На данный момент гендиректор находится под домашним арестом. Проводится комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

Гендиректор уже является фигурантом уголовных дел из-за уклонения от уплаты налогов с деятельности фабрики в 2010-2014 гг. В августе этого года «Коммерсантъ» писал, что фабрику пытается обанкротить ООО «Триада». Компания подала иск в суд из-за долга в размере более 3 млн руб. Гендиректор фабрики Андрей Метальников весной 2017 г. стал фигурантом уголовного дела о невыплате организацией 80 млн руб. налогов. На тот момент проверка ФНС показала, что табачная фабрика недоплатила в бюджет 1 млрд руб. налогов.

Моршанская табачная фабрика является одной из старейших в России. Она была основана в 1882 г. ОАО «Моршанская табачная фабрика» было зарегистрировано в 1992 г. Уставный капитал фабрики составляет 10,05 млн руб. Единственным учредителем и гендиректором является Андрей Метальников. В 2016 г. выручка фабрики составила 95,39 млн руб., чистая прибыль оценивалась в 12,2 млн руб.

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Технологии
Новости

Трафик по «пакету Яровой» со временем придется хранить полгода

ТАСС
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Минкомсвязи внесло в правительство проект постановления, уточняющий требования «пакета Яровой» к сроку хранения данных операторами связи, заявил журналистам министр Николай Никифоров.

Суть предложения - введение периода, в течение которого срок хранения трафика будет увеличен с одного месяца до полугода. Документы согласованы с ФСБ, достигнут компромисс, отметил Никифоров. «Проект постановления подразумевает, что с 2018 г. сроки объема хранения трафика - 1 месяц и постепенное возрастание сроков до шести месяцев, что подразумевается в базовом законе», - добавил министр.

В октябре Никифоров оценил затраты крупнейших операторов связи на хранение трафика в течение месяца в несколько десятков миллиардов рублей. «Речь идет о разовых затратах, мы подчеркиваем, что каких-то эмоциональных оценок, когда речь шла о триллионах, нет», – отметил тогда министр. РСПП оценивал суммарные затраты операторов на хранение «сырого» трафика в 17,6 трлн руб. к 1 января 2019 г., что больше чем в 15 раз превышает их общий годовой доход.

Пакет антитеррористических поправок авторства Ирины Яровой и Виктора Озерова, принятый летом 2016 г., обязывает российских операторов связи и интернет-провайдеров начиная с июля 2018 г. хранить трафик клиентов до шести месяцев. Окончательные параметры хранения – сроки и типы трафика для хранения – должно определить правительство.

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Бизнес
Новости

Минтранс разработал ограничения для задерживающих рейсы авиакомпаний

РИА Новости
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Минтранс подготовил ряд ограничений для часто задерживающих рейсы перевозчиков, передает «РИА Новости» со ссылкой на законопроект.

Министерство предлагает ограничивать чартерные рейсы авиакомпаний, которые за месяц задержали или отменили более 20% рейсов без каких-либо уважительных причин. Речь идет о многократных задержках рейсов на более чем 2 часа и/или отменах. Задержки вылета из-за плохих погодных условий не берутся в расчет. Решение об ограничениях будет принимать межведомственная комиссия на основании материалов Росавиации.

Минтранс предлагает внести соответствующие изменения в административный регламент Росавиации.

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Бизнес
Новости

«Юнипро» готова увеличить дивиденды несмотря на восстановление Березовской ГРЭС

Ведомости
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«Юнипро» может увеличить дивиденды в 2017-2018 гг. с 12 млрд руб. до 14 млрд руб. для каждого года, следует из материалов компании. В июле 2017 г. «Юнипро» уже выплатила акционерам 7 млрд руб., еще 7 млрд руб. будут выплачены в декабре 2017-январе 2018 г. В 2018 г. компания готова заплатить акционерам 14 млрд руб. Выплаты ожидаются несмотря на расходы на восстановление третьего энергоблока Березовской ГРЭС, сгоревшего в феврале прошлого года, говорится в материалах «Юнипро».

По итогам девяти месяцев 2017 г., чистая прибыль «Юнипро» выросла в 17 раз до 29,1 млрд руб. Помимо очередного транша страховых выплат за аварию а Березовской ГРЭС (20,4 млрд руб.), на улучшение результатов компании серьезное влияние оказал рост цен на рынке на сутки вперед (РСВ). Цены на РСВ в Сибири за девять месяцев выросли на 2,5% (почти 20% в III квартале). Это позволило компенсировать негативный эффект от снижения объемов генерации (выработка электроэнергии «Юнипро» за девять месяцев 2017 г. снизилась на 10% до 36 Твт.ч). Без учета одноразового эффекта по страховому возмещению EBITDA компании за январь-сентябрь 2017 г. оказалась выше на 35%, чем в аналогичном периоде 2015 г. - 19,5 млрд руб.

Потери доходов третьего энергоблока Березовской ГРЭС удалось вернуть за счет роста тарифа по договорам о предоставлении мощности (ДПМ, гарантирует инвесторам возврат инвестиций с высокой доходностью). А результаты конкурентного отбора мощности (КОМ) поддерживают будущий рост, отмечает «Юнипро». В 2021 г. вывод из эксплуатации 3,5 ГВт приведет к росту цены КОМ в Европе на 17%, а увеличение спроса на 7% повысит цену КОМ на 18% по отношению к 2020 г., ожидают в «Юнипро».

Восстановление третьего энергоблока Березовской ГРЭС идет по графику и в рамках бюджета. «Юнипро» уже инвестировала 11 млрд руб. и планирует потратить еще около 25 млрд руб. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в третьем квартале 2019 г.

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Политика
Новости

Кремль прокомментировал рост протестных акций в России

Ведомости
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Рост протестных акций в России связан с предвыборным периодом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает «РИА Новости».

Песков сказал это, комментируя данные Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР). Протестная активность жителей России выросла на 60% в III квартале по сравнению с началом года, следует из исследования ЦЭПР.

Больше всего протестных акций было зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Московской, Ростовской, Новосибирской, Омской, Волгоградской, Саратовской областях и Приморском крае.

Сейчас также растет количество мероприятий в поддержку президента, отметил Песков. По его словам, это «естественная активизация», которая сопровождает каждый предвыборный период.

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Бизнес
Новости

МЧС назвало причину задымления во «Внуково»

Ведомости
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Задымление в столичном аэропорту «Внуково» произошло из-за тления кабеля на минус восьмом уровне одного из терминалов. Это сообщает московское управление МЧС. Сообщение о задымлении поступило в 11.58 мск, в 14.05 возгорание было локализовано, в 14.19 – потушено.

Аэропорт работал в штатном режиме. Из задымленных помещений администрация аэропорта эвакуировала 60 сотрудников еще до прибытия пожарных.

Задымление произошло в терминале А, на складе на техническом этаже, сообщал ранее источник ТАСС в экстренных службах. По его словам, задымление было плотным, на этаже был сизый дым. Пожарные по прибытии заметили в аэропорту слабый запах дыма. Паники, по данным МЧС, не было.

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Политика
Новости

МОК прокомментировал возможный запрет гимна России на Олимпиаде-2018

Ведомости
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Международный олимпийский комитет (МОК) назвал преждевременной спекуляцией информацию The New York Times (NYT) о том, что МОК может запретить исполнение гимна России на Олимпийских играх 2018 г. в Пхенчхане (Южная Корея). Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОКа.

NYT написала, что МОК изучает несколько вариантов наказания России с учетом допинговых скандалов, связанных с Олимпиадой-2014 в Сочи. Среди предложенных мер – отстранение российской делегации от церемонии открытия, выступление под нейтральным флагом и запрет на исполнение гимна России, сообщила газета со ссылкой на источники. «Пока не ясно, какой вариант поддерживает руководство МОКа, если поддерживает вообще. Возможно, что наказание будет намного менее суровым», – признала газета.

В Госдуме уже назвали возможное решение МОКа провокацией и способом давления на Россию. Оно «направлено на деморализацию сборной России, всех спортивных функционеров, а также оказание давления на нашу страну и Международный олимпийский комитет», заявил агентству «Р-спорт» председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неучастие российской сборной в Олимпиаде способно нанести урон всему олимпийскому движению. «Мы надеемся, что взаимодействие с МОКом продолжится и все вопросы будут сняты», – сказал Песков.

1 ноября МОК пожизненно дисквалифицировал лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Они упоминались в докладе независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о «государственной допинговой системе» в России. Спецкомиссия МОКа под руководством Денниса Освальда проверяет остальных спортсменов, включая конькобежцев, скелетонистов, хоккеисток.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 г.

Кого обвиняет WADA

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Политика
Новости

Путин заявил о росте поставок оружия террористам

Интерфакс
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В мире растут неконтролируемые поставки вооружений террористам, заявил президент Владимир Путин. Как передает «Интерфакс», он сделал это заявление на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами. Он отметил тенденцию, по которой «сегодня оружие попадает к так называемым умеренным оппозиционерам там или в другом месте, а завтра оказывается в руках радикалов и террористов». Участников глобального рынка вооружений он призвал к ответственному поведению.

Среди тревожных тенденций, которые все сильнее проявляются в последнее время, Путин назвал «систематический отход отдельных участников рынка вооружений от норм и принципов международного права», прямые угрозы в отношении суверенных государств и имитацию борьбы с террором вместо реального противостояния террористическим группировкам. «Складывается впечатление, что сами "горячие точки" и зоны конфликтов стали для некоторых просто выгодным бизнесом, звеном разветвленных серых схем по поставкам оружия в страны и регионы с нестабильной военно-политической обстановкой», – отметил президент.

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Бизнес
Новости

В Кремле прочитали сообщения о связях министра торговли США с «Сибуром»

Интерфакс/Ведомости
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В Кремле читали сообщения о том, что министр торговли в администрации Дональда Трампа является акционером компании Navigator, обслуживающей российскую компанию «Сибур». Как передает «Интерфакс», это на брифинге 7 ноября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О связях Росса Уилбура с «Сибуром» стало известно из расследования Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) «Райское досье».

Песков напомнил, что «Сибур» – это не госкорпорация, а частная компания. Деталей расследования, по его словам, в Кремле не знают.

Росс в интервью Bloomberg заявил, что, вероятно, не сохранит свою долю в судоходной компании. «Я продавал ее в любом случае, но не из-за этого», - сказал министр.

В расследовании ICIJ говорится, что перед приходом в администрацию президента США Росс расстался с большей частью своих активов, но сохранил долю в Navigator Holdings. В 2016 г. он с соинвесторами контролировал 31,5% пароходства. «Сибур» расследователи называют в числе крупнейших клиентов пароходства. По подсчетам Reuters, на российскую компанию приходится 8% выручки Navigator. Двумя «ключевыми владельцами» «Сибура» ICIJ называет предполагаемого зятя президента России Кирилла Шамалова и находящегося под санкциями друга Владимира Путина Геннадия Тимченко. «Сибур» и Кирилл Шамалов не находятся под санкциями.

Ранее Тимченко контролировал 37,5% «Сибура», но затем большую часть доли продал Шамалову. Тот на пике владел 21,4% акций «Сибура». Сейчас у Шамалова 3,9%, у Тимченко – 17% акций «Сибура». Крупнейший же совладелец «Сибура» – Леонид Михельсон с 48,5%.

Министерство торговли США заявило, что его руководитель не принимал решения о сделках Navigator с «Сибуром».

В «Сибуре» подтвердили сотрудничество с Navigator, но отметили, что он «никогда не был единственной компанией, осуществляющей перевозки» в интересах компании. В первом полугодии 2017 г. расходы по контрактам с «Навигатором» составили 2,8% от расходов компании на логистику ($15,9 млн из $557 млн). «Контракты с перевозчиками отражены в отчетности компании за соответствующие периоды», – комментируют представители «Сибура». Они подчеркнули, что компания проводила переговоры исключительно с менеджментом компаний-перевозчиков без участия акционеров. В «Сибуре» выразили удивление «политически ангажированной трактовкой <…> обычной коммерческой деятельности».

Семь главных героев «Райского досье» и что о них стало известно

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