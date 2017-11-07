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Годовая инфляция в России замедлилась до исторического минимума

В октябре 2017 г. годовая инфляция в России замедлилась до исторического минимума - 2,7%, сообщил сегодня Росстат. Месячная инфляция в октябре составила 0,2% - это нижняя граница прогнозного диапазона Минэкономразвития. За январь-октябрь 2017 г. потребительские цены в России выросли на 1,9%.

В этом году годовая инфляция ушла ниже таргета ЦБ (4,0%) еще в июле (3,9%) и затем последовательно снижалась: 3,3% по итогам августа, 3% по итогам сентября. В августе наблюдалась рекордная дефляция за всю историю в 0,5%. В сентябре дефляция составила 0,1%.

Продовольственные товары в октябре подорожали на 0,4% (с начала года - лишь на 0,3%). Плодоовощная продукция в октябре подорожала на 2,7% после снижения цен на 6,9% в сентябре, а с начала года она подешевела на 5,3%.

Минэкономразвития по итогам 2017 г. ожидает инфляцию в интервале 2,7-3,2%. Министр экономического развития Максим Орешкин в середине октября заявил журналистам, что отклонение годовой инфляции от таргета уже «серьезное», и это «плохо». По его словам, столь существенное замедление годовой инфляции вызвано монетарными факторами.

27 октября ЦБ решил снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 8,25% годовых. Банк России считает, что годовая инфляция по-прежнему остается вблизи 4%, а ее отклонение вниз связано главным образом с временными факторами.