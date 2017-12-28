Экономика

Новости

Силуанов заявил о готовности России обсуждать судьбу долга Украины с другими странами

Министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности России обсуждать с другими странами и изучать различные варианты урегулирования проблемы долга Украины в размере $3 млрд. На данный момент переговоры с Киевом по данному вопросу не ведутся, передает его слова «Интерфакс».

«Скорее всего, судебное разбирательство продолжится дальше», - пояснил он ситуацию.

По его словам, Москва надеется договориться о досрочной реализации этого долга или обмена его на другие бумаги.

В конце октября замминистра финансов Сергей Сторчак заявил, что Россия обсуждает с Украиной внесудебное урегулирование долга по евробондам на $3 млрд через посредников.

На что россияне готовы брать микрозаймы