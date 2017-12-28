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Экономика
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Силуанов заявил о готовности России обсуждать судьбу долга Украины с другими странами

Интерфакс
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Министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности России обсуждать с другими странами и изучать различные варианты урегулирования проблемы долга Украины в размере $3 млрд. На данный момент переговоры с Киевом по данному вопросу не ведутся, передает его слова «Интерфакс».

«Скорее всего, судебное разбирательство продолжится дальше», - пояснил он ситуацию.

По его словам, Москва надеется договориться о досрочной реализации этого долга или обмена его на другие бумаги.

В конце октября замминистра финансов Сергей Сторчак заявил, что Россия обсуждает с Украиной внесудебное урегулирование долга по евробондам на $3 млрд через посредников.

На что россияне готовы брать микрозаймы

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Технологии
Новости

WSJ: SoftBank Group купит около 20% Uber

Ведомости
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Японская SoftBank Group собирается купить около 20% компании Uber, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, сделка состоится с большой скидкой - почти 30%. Корпорация SoftBank Group планирует выкупить ценные бумаги Uber, принадлежащие группе инвесторов и сотрудников самой компании.

Общая стоимость Uber оценена в $48 млрд, пишет издание. В рамках сделки SoftBank инвестирует не менее $1 млрд в Uber.

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Бизнес
Новости

АФК «Система» перечислила «Башнефти» первый платеж по условиям мирового соглашения

Ведомости
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Дочерняя компания АФК «Система» - «Система-инвест» - перечислила «Башнефти» первый платеж в рамках мирового соглашения. Платеж в размере 20 млрд руб. перечислен, подтвердил ТАСС представитель корпорации Сергей Копытов.

Последующие платежи по соглашению будет совершать сама АФК «Система», добавил он.

Арбитражный суд Башкирии 26 декабря утвердил мировое соглашение «Роснефти», «Башнефти» и министерства земельного имущества Башкирии с АФК «Система» и «Система-инвестом». АФК должна выплатить истцам 100 млрд руб.

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Политика
Новости

X5 Retail Group оплатит лечение пострадавших от взрыва в Петербурге

Ведомости
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Ритейлер X5 Retail Group собирается взять на себя расходы на лечение и реабилитацию пострадавших при взрыве в супермаркете «Перекресток» в Петербурге, говорится в сообщении компании.

Семьям пострадавших компания передаст продовольственные корзины через социальную службу Калининского района города.

27 декабря при взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте пострадали 14 человек, шестеро остаются в больницах города. По информации Следственного комитета России, сработало взрывное самодельное устройство с поражающими элементами. Президент России Владимир Путин назвал взрыв терактом.

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Новости

В России с 1 января изменятся номера федеральных трасс‍

Ведомости
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С 1 января закончится период перехода на новый порядок учета федеральных трасс. Согласно информации Росавтодора, с нового года автомобильным дорогам будут присвоены новые номера. Изменение номеров и буквенных обозначений трасс произойдет в соответствии с постановлением кабинета министров от 17 ноября 2010 г. № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения».

Буквой М будут обозначать федеральные трассы, соединяющие Москву со столицами других стран и административными центрами российских субъектов. Например, изменения коснулись трасс М18 Кола и М20 Псков. С нового 2018 г. эти дороги будут обозначаться Р21 Кола и Р23 Санкт-Петербург - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия.

Буквой Р теперь будут обозначать федеральные трассы и региональные дороги, ведущие в административные центры России.

Буквой А обозначат федеральные трассы и региональные дороги, ведущие к крупнейшим транспортным узлам и спецобъектам.

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Бизнес
Новости

«Аэрофлот» повысил зарплату командирам корабля до 650 000 рублей

Ведомости
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«Аэрофлот» решил повысить зарплаты командирам корабля до 650 000 руб. со следующего года. Об этом рассказал гендиректор авиакомпании Виталий Савельев в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

По его словам, решение принято «в правлении». «Это около $10 000, даже больше. Если командир корабля пришел из другой авиакомпании, он еще будет получать подъемные», - добавил Савельев. По его словам, повышение зарплаты командирам должно повысить привлекательность работы в России для иностранных летчиков.

В России проблема утечки летных кадров в азиатские корпорации стоит остро. Чаще всего пилоты выбирают Китай из-за больших зарплат.

В 2017 г. из «Аэрофлота» ушли 60 командиров - высококлассных профессионалов, ушли в Китай. Там «им платят очень большие деньги, я даже не хочу озвучивать, она просто нереальная».

Ранее сообщалось, что зарплата пилота в Китае в среднем вчетверо превышает размер зарплаты в России – $17 000–25 000 в месяц.

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Политика
Новости

Яшина оштрафовали за нарушение правил организации публичного мероприятия

Интерфакс
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Мещанский суд Москвы в четверг назначил штраф председателю совета депутатов московского муниципального округа Красносельский Илье Яшину за нарушение правил организации публичного мероприятия. «Постановлением суда Яшин признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Ему назначено наказание в виде штрафа в 30 000 руб.», - сообщили в суде.

«Жив, здоров и на свободе», - сообщил в Twitter сам депутат. «Яшину дали штраф. Но важно заметить: это не «легко отделался», а «незаконно привлекли к ответственности за работу в интересах избирателей», - прокомментировал меру наказания оппозиционер Алексей Навальный.

Яшин был задержан в четверг днем. 25 декабря он сообщил, что сотрудники полиции в ночное время пришли по месту жительства его родителей.

В минувшее воскресенье, 24 декабря, в Лермонтовском сквере в Москве прошла не согласованная с властями акция, организованная Яшиным. По данным столичной полиции, в ней приняли участие около 300 человек. После акции на Яшина составили протокол об административном правонарушении.

Как прошла акция в Лермонтовском сквере

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Экономика
Новости

В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о цене на российский газ

Ведомости
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Председатель думского комитета по энергетике Павел Завальный прокомментировал RT слова президента Украины Петра Порошенко о том, что страна может возобновить покупку природного газа у России в случае низкой цены.

По его словам, Москва никогда не отказывала Киеву в закупках газа. Газ, который Украина приобретает реэкспортом, фактически, российский. При этом Киеву он стоит дороже, чем если бы закупка осуществлялась напрямую в России, «где-то на $20 за 1000 кубометров». «Если средняя цена нашего газа около $190-195, то они покупали тот, который стоит больше $200, и потеряли на этом десятки миллионов долларов», - отметил Завальный.

По его словам, на данный момент у Украины есть обязательство - покупать не менее 5 млрд кубов газа в год у России. В свою очередь, Россия обязана продавать этот газ Украине. Завальный отметил, что «поставки газа и цены - это всегда предмет обсуждения».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев может возобновить покупку природного газа у Москвы по дешевой цене только ради того, чтобы снизить цену за газ потребителю.

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Политика
Новости

Экс-владелец «Меньшевика» Аверьянов назвал случайным убийство охранника

Интерфакс
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Бывший владелец фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов сегодня заявил в суде, что убийство охранника во время конфликта на фабрике было случайным, передал «Интерфакс» из Пресненского суда Москвы.

«Я не собирался совершать никаких противоправных деяний, тем более убийства, либо причинять тяжкий вред здоровью кого-либо. В тот момент, когда я увидел надвигающихся на меня вооруженных людей, то произвел предупредительный выстрел в плитку, после чего один из захватчиков попытался вырвать у меня из рук оружие. Далее произошли два выстрела: первый выстрел угодил в землю, а вторая пуля вылетела в район грудной клетки. Я сожалею о том, что произошло, никого убивать я не хотел», - сказал Аверьянов.

Он попросил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, мотивируя это тем, что ему необходимо подготовиться "к дальнейшей борьбе за свою собственность".

Пресненский суд сегодня должен принять решение по ходатайству следствия об избрании Аверьянову меры пресечения в виде содержания под стражей. В четверг источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что следствие предъявило ему обвинение в убийстве.

Стрельба произошла на кондитерской фабрике «Меньшевик» в Москве 27 декабря. Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Аверьянов в ходе конфликта застрелил охранника фабрики, после чего скрылся. Рано утром в четверг он был задержан на противоположном конце Москвы - на улице Правды на складе бывшей типографии газеты «Правда». На допросе заявил, что применил против «рейдеров» карабин в качестве самообороны после того, как те стали угрожать ему огнестрельным оружием.

Главное следственное управление СКР заявило, что Аверьянов - бывший собственник фабрики. По данным следствия, в среду утром он вступил в словесную перепалку с нынешним руководством фабрики, а затем смертельно ранил охранника из огнестрельного оружия.

Что произошло на фабрике «Меньшевик»

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Стиль жизни
Новости

Прах Шаинского захоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Ведомости
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После кремации прах композитора Владимира Шаинского будет захоронен на Троекуровском кладбище Москвы, передает «Интерфакс». Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Ранее в Минкультуры подтвердили, что с вдовой Шаинского Светланой предварительно договорились об условиях захоронения. В России прах композитора будет захоронен после 12 января. Об этом ТАСС заявил замминистра культуры Александр Журавский.

По его словам, «учитывая заслуги и неоценимый вклад» Шаинского в российскую культуру, композитор должен быть похоронен на родине. Журавский заявил, что детали похорон станут известны позднее. По его словам, он поддерживает контакт со Светланой Шаинской.

Накануне вдова композитора рассказала, что планирует похоронить прах Шаинского после кремации в Сан-Диего штата Калифорния, где они жили последние годы. По ее словам, окончательное решение относительно места и сроков похорон на тот момент еще не было принято.

26 декабря, не приходя в сознание, в госпитале в Сан-Диего на 93-м году жизни скончался Владимир Шаинский.

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Политика
Новости

Россия запретит США ночевки на трех аэродромах по договору об открытом небе

Ведомости
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С 1 января 2018 г. Россия расторгнет ряд договоренностей с США по соглашению об открытом небе. В частности, будет введен запрет на ночевки на трех аэродромах при проведении полетов с участием США, передает «Интерфакс». Подобные ночевки облегчали полеты США над Россией.

Как заявила представитель российского МИДа Мария Захарова, Россия вынуждена предпринять адекватные меры. Она также напомнила, что в декабре этого года в американскую миссию при ОБСЕ «российская сторона направила ноту о прекращении с 1 января 2018 г. действия ряда двусторонних договоренностей с американской стороной».

«Действия США наносят ущерб договору по открытому небу. Мы призываем наших американских коллег остановиться и заняться деполитизированным поиском взаимоприемлемых решений проблем договора», - добавила Захарова.

В сентябре власти США обвинили Россию в невыполнении условий договора по открытому небу и стали предпринимать ответные шаги.

Договор по открытому небу США и ОБСЕ подписали в 1992 г. Москва ратифицировала документ в 2001 г. Участниками договора являются 34 государства.

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Политика
Новости

МИД назвал попытку атаковать российскую базу в Сирии провокацией

Ведомости
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что обстрел ракетами авиабазы Хмеймим, где находится российская авиагруппа, может быть срежиссированной провокацией террористов, пытающихся сорвать проведение Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, передает ТАСС.

По ее словам, террористы и радикалы от сирийской оппозиции создают препятствия на пути созыва и проведения в конце января конгресса.

Россия обеспокоена появлением у боевиков нового оружия, с помощью которого обстреляли авиабазу Хмеймим, добавила Захарова.

«Российские военные надежно защищены многоуровневой системой ПВО, которая подтвердила и в данном случае свою высокую эффективность. Беспокоит то, что у террористов появляются все новые вооружения, которые позволяют им осуществлять подобные вылазки», - сказала она.

Она также заявила, что Москва уже обратила внимание на то, что несколько дней назад на севере страны из переносного ЗРК сбили самолет сирийских ВВС. По ее словам, это говорит о том, что подпитка боевиков вооружениями до сих пор не прекратилась.

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