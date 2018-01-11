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Кремль оценил влияние ускоренного повышения МРОТ на экономику

Экономическая ситуация позволяет без какого-либо ущерба довести минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума к 1 мая, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Позитивные события [в экономике], имеющиеся ресурсы позволяют сделать это даже раньше того, что было запланировано», – сказал Песков (цитаты по «Интерфаксу»).

Реализация этой меры не способна ухудшить ситуацию с бюджетом и экономикой, подчеркнул Песков. «Таких опасений нет, потому что все тщательно прорабатывается экспертами и в кабинете министров. Безусловно, подобные решения озвучиваются после тщательной проработки», – заверил представитель Кремля.

Ранее президент Владимир Путин поручил довести МРОТ до прожиточного минимума к 1 мая 2018 г., на полгода раньше ранее запланированного срока. Эта мера затронет 4 млн человек – тех, кто получает минимальную оплату труда, а также получателей пособий по беременности и родам и пособий по нетрудоспособности. Экономика России находится на подъеме, что позволит ускорить увеличение МРОТ, объяснял Путин.

С 1 января 2018 г. МРОТ увеличился до 9489 руб. в месяц, или 85% от прожиточного минимума.