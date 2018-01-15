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Минэкономразвития оценило рост ВВП в 1,4–1,8% по итогам 2017 года

По предварительным данным, ВВП России за 2017 г. вырос на 1,4-1,8%, говорится в опубликованной Минэкономразвития «Картине экономики».

«Месячные и квартальные данные Росстата указывают на темп роста по итогам 2017 г. на уровне 1,4–1,8%», – сообщают в Минэкономразвития.

В то же время ведомство не исключает, что окончательные данные могут отличаться от этой цифры «из-за возможного уточнения ретроспективных данных и в связи с поступлением дополнительной информации (в первую очередь годовых данных по субъектам малого и среднего предпринимательства, а также дополнительной информации из годовой отчетности крупных и средних предприятий)».

По информации Минэкономразвития, показатели потребления электроэнергии, грузоперевозок железнодорожным транспортом, авиаперевозок, продаж автомобилей и результаты опросов предприятий указывают, что рост в прошедшем году мог быть выше.

Ранее Минэкономразвития ожидало, что рост экономики России в 2017 г. превысит 2%, однако затем скорректировало прогноз до «около 2%». Министр Максим Орешкин уже говорил о том, что предварительная оценка Росстата годовых темпов может оказаться ниже фактической.

Во II квартале 2017 г. экономический рост разогнался до 2,5% в годовом выражении, в III квартале – замедлился до 1,8%. В ноябре 2017 г. ВВП сократился на 0,3% по сравнению с ноябрем 2016 г.

2016 г. для российской экономики закончился рецессией – ВВП уменьшился на 0,2%.

В 2018 г. Минэкономразвития ожидает ускорения экономического роста и сохранения его темпа «на уровне около 2%».