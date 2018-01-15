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Минэкономразвития допустило возможность снижения инфляции в январе до 2,3%

В январе 2018 г. инфляция в годовом выражении может опуститься до 2,3%, говорится в опубликованной Минэкономразвития «Картине экономики».

По оценке Минэкономразвития, в январе «инфляция в терминах последовательных приростов составит 0,4–0,5% м/м (месяц к месяцу. – "Ведомости"), в годовом выражении – 2,3–2,5%».

В декабре рост потребительских цен в помесячном выражении увеличился до 0,4% после 0,2% в ноябре и октябре. Вместе с тем показатели инфляции, очищенные от волатильных компонентов, свидетельствуют о сохранении пониженного инфляционного давления в экономике, указывают в Минэкономразвития.

По итогам 2017 г. инфляция в России достигла исторического минимума – 2,5%. В 2016 г. рост цен составил 5,4%.