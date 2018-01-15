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Минэкономразвития прогнозирует в 2018 году профицит бюджета впервые за семь лет

В 2018 г. доходы федерального бюджета России превысят расходы, говорится в опубликованной Минэкономразвития «Картине экономики».

«Федеральный бюджет закончит 2018 г. с профицитом около 1% ВВП», – прогнозирует министерство.

Последний раз российский бюджет был профицитным в 2011 г. – доходы превысили расходы на 0,8% ВВП, или 428 млрд руб. Затем дефицит бюджета последовательно увеличивался, достигнув максимального значения в 2016 г. – 3,5% ВВП (2,97 трлн руб.). По итогам 2017 г., согласно оценке Минэкономразвития, дефицит сократился до 1,5% ВВП (Минфин ранее оценивал дефицит в 1,6% ВВП, или 1,5 трлн руб.).

Кроме того, по прогнозу Минэкономразвития, в этом году фонд национального благосостояния пополнится на $50 млрд.

Положительные изменения в бюджете и экономике страны Минэкономразвития объясняет реализуемым последние три года блоком структурных реформ по макроэкономической стабилизации, в числе которых таргетирование инфляции, переход к свободному курсу рубля, адаптация бюджета к низким ценам на нефть и направление дополнительных нефтегазовых доходов на пополнение резервов в рамках бюджетного правила.

По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2018 г. при отсутствии негативных шоков весь год будет находиться на уровне ниже 4%, а экономика вырастет на 2%. В 2017 г. рост потребительских цен был на минимальном уровне в 2,5%. В 2017 г., по предварительным данным, ВВП увеличился на 1,4-1,8%.