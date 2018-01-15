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Международные резервы России выросли на $55 млрд в 2017 году

Международные резервы России выросли на $55 млрд за 2017 г. – с $377,741 млрд в декабре прошлого года до $432,742 млрд на 1 января 2018 г. Об этом говорится в материалах Банка России.

В декабре 2017 г. золотовалютные резервы России выросли на $1,106 млрд.

Международные резервы – высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.