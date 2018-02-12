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Новак рассказал о переговорах о проекте регазификационного терминала в Саудовской Аравии

Российские компании обсуждают участие в проекте строительства регазификационного терминала в Саудовской Аравии, сообщил в интервью «Интерфаксу» министр энергетики Александр Новак.

«Сейчас активно идут коммерческие переговоры с [национальной нефтяной компанией Саудовской Аравии SaudiAramco] по всем основным направлениям нефтегазового сотрудничества. Посмотрим, какие будут в конечно итоге достигнуты договоренности», - сказал Новак, отметив, что говорить о деталях пока преждевременно.

По словам министра, на сегодня «есть много желающих поставлять в Саудовскую Аравию СПГ, но в стране нет даже регазификационного терминала по приему сжиженного газа».

В начале декабря 2017 г. президент Владимир Путин на церемонии погрузки первой партии сжиженного природного газа на заводе «Ямал СПГ» предложил Саудовской Аравии покупать российский СПГ. «Покупайте наш газ, сэкономите нефть», - сказал Путин. По его словам, сотрудничество России и Саудовской Аравии в области энергетики превратит страны из конкурентов в партнеров.

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»