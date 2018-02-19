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Правительство ограничило использование госрезервов для финансирования новых проектов

Правительство сможет финансировать из средств фонда национального благосостояния (ФНБ) новые инфраструктурные проекты только после увеличения ликвидной части госрезервов до 7% ВВП. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ принят во исполнение Бюджетного кодекса, где эти правила были прописаны еще в 2017 г.

Согласно правилам до достижения объема ликвидной части ФНБ (депозиты и остатки средств на счетах в ЦБ) 7% прогнозируемого ВВП средства фонда могут быть задействованы только в проектах, начатых до 1 января 2018 г., а также в целях приобретения паев Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Размещение средств ФНБ в другие финансовые активы допускается в объемах, не приводящих к снижению ликвидной части ниже 7% ВВП.

Средства ФНБ могут размещаться в паи РФПИ только на основании отдельных решений правительства, максимальная сумма ограничена 290 млрд руб.

Кроме того, по новым правилам управления ФНБ деньги фонда не будут размещаться на депозитах во Внешэкономбанке (ВЭБ) для пополнения его капитала и на субординированных депозитах в российских банках для финансирования государственных инфраструктурных проектов. Также исключаются положения о размещении средств ФНБ в банковские субординированные облигации. Всего на депозитах в ВЭБе размещено 575,3 млрд руб. средств ФНБ. В 2018 г. Минфин планирует разместить в ВЭБе депозит до 200 млрд руб. из средств федерального бюджета, а не ФНБ.

Ранее министр финансов Антон Силуанов отмечал, что правительству необходимо нарастить в ФНБ объем средств, не задействованных в инфраструктурных проектах, на уровне не ниже 7% ВВП, что позволит профинансировать государству все обязательства в течение трех лет независимо от внешних рыночных и политических шоков.

В начале 2018 г. Минфин накопил в госрезервах около 4,5 трлн руб., или около 5% ВВП, 1,5% из них инвестированы в инфраструктурные проекты, остальное приходится на ликвидную часть.

При сохранении текущих цен на нефть ФНБ в этом году может удвоиться и превысить 7 трлн руб., говорилось в мониторинге Минэкономразвития.