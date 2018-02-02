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ВЭБ конвертировал депозит Фонда национального благосостояния на $6,25 млрд в рубли

Ведомости
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В январе размещенные во Внешэкономбанке (ВЭБ) депозиты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере $6,25 млрд был конвертирован в рубли, сообщает Минфин.

В результате пересчета в национальную валюту на депозитах оказалось 352,65 млрд руб., ставка составляет 2,86%. Конвертация прошла согласно прошлогоднему правительственному распоряжению.

Первым зампред ВЭБа Николай Цехомский ранее отмечал, что конвертация может оказать некоторый негативный эффект на финансовые показатели госкорпорации по МСФО. 

Всего на депозитах в ВЭБе размещены 575,3 млрд руб. из ФНБ. Средства из национальных резервов были вложены в ВЭБ в сентябре 2014 г. В декабре 2015 г. в связи с проблемами у госкорпорации правительство улучшило условия по долларовому депозиту, снизив ставку до 0,25% и пролонгировав срок с 5-15 до 20 лет, установив льготный период по процентным выплатам. По рублевым депозитам ставка составляет от 6,25% до 7,25% годовых.

Правительство оказывает бюджетную поддержку ВЭБу. В 2018-2020 гг. ежегодная докапитализация госкорпорации составит 100 млрд руб. Дополнительно Минфин разместит в ВЭБе депозит до 200 млрд руб.

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Политика
Новости

Памфилова сделала замечание Пескову за агитацию в пользу Путина

Ведомости
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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании ЦИК в пятницу сделала замечание пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

 «СМИ опубликовали информацию о высказывании пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с оценкой деятельности его начальника, в котором были очевидные признаки агитации», - сообщила Памфилова.

Памфилова отказалась повторять высказывание Пескова, однако напомнила, что чиновники не вправе в период избирательной кампании использовать преимущества должностного положения для агитации в пользу кого-либо из кандидатов. Под агитацией понимается в том числе выражение предпочтения одному из кандидатов.

 «С учетом изложенного я сейчас от имени ЦИК сделаю замечание пресс-секретарю президента о недопущении в дальнейшем высказываний таких», - сказала Памфилова.

По ее словам, СМИ также должны учитывать предусмотренные законом ограничения при распространении информации.

Песков 29 января заявил, что вряд ли кто-то может серьезно конкурировать с Путиным. Пресс-секретарь назвал президента «абсолютным лидером общественного мнения, лидером политического олимпа».

Владимир Путин намерен участвовать в выборах президента России, которые состоятся в марте. Он баллотируется в качестве самовыдвиженца.

Кто выдвинул Путина в президенты

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Политика
Новости

ЦИК не счел нарушением хэштеги чиновников в поддержку Путина

Ведомости
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Действия почти 200 тамбовских чиновников, разместивших на своих аватарах в соцсетях вместо фотографий изображения с хэштегом в поддержку Владимира Путина не являются нарушением, сообщил журналистам руководитель аппарата ЦИК Сергей Даниленко по итогам поездки в Тамбов.

Госслужащие использовали собственные аккаунты и по собственной инициативе, объяснил он. По словам Даниленко, такие действия вообще не подпадают под правовое регулирование в рамках избирательного законодательства. 

Но, поскольку ряд таких аккаунтов использовался для решения рабочих вопросов, местным властям была дана рекомендация относиться к таким действиям «очень осторожно». По словам Даниленко, тамбовский губернатор заверил его что «определенную работу уже провели».

О флэшмобе тамбовских чиновников сообщало ранее движение «Голос», проанализировавшее аккаунты почти 200 тамбовских бюджетников разного уровня, которые в один день согласовано поставили на аватары вместо своих фотографии изображение с хэштегом #РоссииНужен Путин. Аналогичные слоганы были опубликованы на официальных страницах администраций области и районов, которые ведут муниципальные служащие.

Как утверждал «Голос», подобная система выстроена по всей тамбовской области.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин будет участвовать в них в качестве самовыдвиженца.

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Бизнес
Новости

ФАС разрешила «Высочайшему» купить у «Реновы» золотодобывающую компанию

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила российскому производителю золота ПАО «Высочайший» (GV Gold) купить 100% ООО «Минералы Камчатки», контролирующего, в частности, компанию «Золото Камчатки».

«Высочайший» и «Золото Камчатки» (принадлежит «Ренове») входят в топ-15 золотодобывающих предприятий России. Как ранее сообщал РБК со ссылкой на источники, сумма сделки может составить $500 млн.

Кроме «Золота Камчатки» «Минералы Камчатки» контролируют ООО «Интерминералс менеджмент» (управляющая компания «Золота Камчатки»), ООО «Камчатская медная компания», АО «Камчатское золото», АО «Быстринская горная компания», АО «Аметистовое», АО «Камголд» (входит в «Золото Камчатки»).

«Высочайший» принадлежит председателю правления Ланта-банка Сергею Докучаеву, зампреду правления Ланта-банка Наталье Опалевой и гендиректору принадлежащего им ЗАО «ЛТ-ресурс» Валериану Тихонову. Компания в 2016 г. добыла 164 000 унций золота.

«Золото Камчатки» входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга. Компания владеет девятью лицензиями на Камчатке. В 2016 г. она добыла 180 000 унций золота. «Ренова» давно искала покупателя на свою золотодобывающую компанию.

1 февраля у «Золота Камчатки» сменился руководитель, говорится в пресс-релизе компании. Алексей Голубенко завершил свою работу на посту генерального директора, исполняющим обязанности назначен Юрий Гаращенко, работающий в «Золоте Камчатки» с 2011 г.

Недвижимость
Новости

Эксперты назвали топ-20 регионов с самыми дорогими квартирами в новостройках

Ведомости
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Безоговорочными лидерами по стоимости жилья в строящихся домах являются Москва и Санкт-Петербург. В Москве самый дорогой лот продается в апартаментном комплексе «Царев сад» на Софийской набережной, который обойдется покупателю в 1,53 млрд руб. Это двухуровневый пентхаус площадью 825,8 кв. м. Санкт-Петербург идет со значительным отставанием в цене - В ЖК «Императорский Яхтъ-клуб» на берегу Малой Невки продается пентхаус в 595,1 кв. м по цене 638,72 млн руб.

Рейтинг регионов России по максимальной стоимости квартир и апартаментов в строящихся домах составили эксперты компании ЦИАН, которые в каждом регионе страны выбрали по одному проекту с самыми высокими ценовыми показателями. Отобраны были 20 регионов с самым дорогим жильем.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в пятерке лидеров также республика Крым (85,8 млн руб. за квартиру в 143 кв. м в Ялте), Нижний Новгород (54,35 млн руб. за пентхаус в 217,4 кв. м) и Ростов-на-Дону (45,16 млн руб. за квартиру в 322,6 кв. м в самом центре города).

Замыкают двадцатку Чебоксары (18,49 млн руб. за квартиру в 264,1 кв. м) и Тюмень (17,69 млн руб. за квартиру в 244,9 кв. м).

Примечательно, что разница в цене между первой и двадцатой позицией рейтинга ЦИАН составляет более 85 раз. А по цене самой дорогой квартиры в Москве можно приобрести все остальные лоты в регионах из первой двадцатки самых дорогостоящих.

Технологии
Новости

Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке

Ведомости
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Американская компания Apple в I квартале 2018 финансового года получила рекордную выручку в размере $88,3 млрд, свидетельствуют данные компании. В I квартале 2017 финансового года выручка Apple составила $78,4 млрд.

Чистая прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла с $23,4 млрд до $26,3 млрд. При этом продажи iPhone сократились по сравнению с I кварталом 2017 финансового года — с 78,3 млн штук до 77,3 млн.

В сообщении Apple подчеркивается, что размер квартальной выручки является для компании рекордным. Глава Apple Тим Кук подчеркнул, что считает квартал чрезвычайно успешным.

Объемы продаж iPhone снижаются уже не первый квартал. Они непрерывно росли на протяжении примерно восьми лет с момента появления этих устройств. Впервые о снижении показателя Apple сообщила в апреле 2016 г.

В четверг консалтинговая компания Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира. Бренд Apple занял в нем 2-е место, как и в прошлом году. По оценкам авторов рейтинга, за год бренд компании подорожал на 37% до $146,3 млрд.

Как в России стартовали продажи iPhone X

Недвижимость
Новости

Из списка самостроев Москвы исключены более тысячи адресов

Ведомости
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Госинспекция по недвижимости Москвы исключила из перечня адресов самостроев 1070 земельных участков, на которых уже демонтированы строения, говорится в сообщении ведомства.

Общая площадь демонтированных построек составила более 420 000 кв. м, пояснил руководитель инспекции Сергей Шогуров.

В сообщении добавляется, что список адресов самостроев постоянно обновляется - в скором времени в него будут добавлены новые объекты. «По вновь выявленным (объектам) ведется судебно-претензионная работа, поэтому вносятся изменения и корректируются адресные списки земельных участков, на которых расположены такие объекты. Актуализация постановления осуществляется регулярно», - прокомментировал Шагуров, слова которого приводятся в сообщении.

В декабре 2013 г. правительство Москвы приняло постановление №819-ПП о взаимодействии органов власти при выявлении и пресечении незаконного (нецелевого) использования земли, находящейся в городской собственности, а также госсобственность на которую не разграничена. Документ содержит списки самовольно построенных объектов и земельных участков, на которых размещены такие объекты.

Политика
Новости

Госдеп объяснил визит Нарышкина в США

Ведомости
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Вашингтон может временно приостанавливать действие санкций в отношении иностранных граждан, если это необходимо в интересах национальной безопасности США, заявила пресс-секретарь госдепа Хизер Нойерт. Так она прокомментировала визит директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в США.

«Не секрет, что несмотря на наши многочисленные разногласия с российским правительством, а мы о них только что говорили, у нас также есть области, в которых мы должны работать вместе, и одна из них — борьба с терроризмом и ИГ («Исламское государство», запрещено в России. — ред.)», — объяснила Нойерт, слова которой приводятся на сайте госдепа.

Нойерт отметила, что в данном случае речь идет не о Нарышкине конкретно, а о подобных ситуациях в целом. При этом вопросы, касающиеся получения визы, в США являются частной информацией и не могут обсуждаться с журналистами, подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Нарышкин в ходе визита в США провел консультации с американскими коллегами в сфере борьбы с терроризмом. Нарышкин включен в санкционный список Вашингтона, касающийся российской политики на Украине. Это предполагает запрет на въезд в США. Исключения возможны по решению госсекретаря.

По информации The Washington Post, вместе с Нарышкиным в США прилетели также руководитель главного управления российского генштаба Игорь Коробов и директор ФСБ Александр Бортников.

Технологии
Новости

Биткойн упал ниже $9000

Ведомости
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Стоимость биткойна в пятницу опустилась ниже $9000, свидетельствуют данные Coindesk. На 10.10 мск стоимость биткойна составляла $8614,19.

По данным Coinmarketcap, биткойн в это же время стоил $8654,31. За сутки стоимость криптовалюты упала на 14,84%. Капитализация биткойна опустилась до $145,7 млрд.

В декабре криптовалюта достигла исторического максимума, перешагнув отметку в $20 000. Но в январе цена биткойна опустилась ниже отметки $10 000.

Рыночные пузыри: от тюльпанов до биткойна

Экономика
Новости

Медведев призвал внедрить единое регулирование криптовалюты в ЕАЭС

Ведомости
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Регулирование криптовалюты не может реализовываться в рамках только одной страны и должно быть наднациональным, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации» в Алма-Ате. Он предложил внедрить единое регулирование в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Что я хочу сказать по поводу криптоактивов. В любом случае мы не должны замыкаться в рамках национальной модели. Вот здесь коллеги говорили, что можно будет расплачиваться криптовалютами. Давайте к этому внимательней отнесемся, потому что наши экономики слишком сильно и тесно связаны», отметил Медведев (цитаты по ТАСС).

«Невозможно будет внедрить эти принципы [регулирования криптовалюты] внутри одной страны, нужно сблизить наши подходы на уровне союза», указал премьер.

В идеале нужно готовить международные конвенции о регулировании криптовалют, в противном случае «все это будет развиваться совершенно под другим углом и будет выглядеть не вполне понятно и законно», считает Медведев.

В конце декабря первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что регулятор в 2018 г. обсудит возможность выпуска наднациональной криптовалюты на территории ЕАЭС или в рамках стран БРИКС. «Введение национальной цифровой валюты нам кажется не совсем оправданным с точки зрения макроэкономики, населения. Вопрос, который нам кажется целесообразным обсуждать на площадке с нашими коллегами, это введение цифровой валюты на территории ЕАЭС или в рамках БРИКС», – говорила Скоробогатова.

Минфин 25 января опубликовал законопроект о регулировании «цифровых финансовых активов», в который включены определения криптовалюты, майнинга и токена. Согласно документу, люди смогут покупать, продавать и обменивать криптовалюту («цифровой финансовый актив») только через профессиональных участников рынка ценных бумаг. Использование криптовалюты в качестве платежного средства будет запрещено.

Выбор редактора
Политика
Новости

Reuters сообщил о разработке Сирией новых видов химоружия

Ведомости
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Власти Сирии могут разрабатывать новые виды химического оружия и средств его доставки, сообщает Reuters со ссылкой на неназванных чиновников США. В Вашингтоне полагают, что президент Сирии Башар Асад вопреки договоренностям 2014 г. сохранил часть химоружия, которое должен был передать для уничтожения, и теперь пытается его модернизировать. Об этом якобы свидетельствуют новые эпизоды химатак.

«Мы оставляем за собой право применить военную силу для предотвращения или сдерживания использования химического оружия», - заявил один из представителей администрации США. В апреле 2017 г. США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат, откуда, как считают в Вашингтоне, проводилась сирийская операция по применению химоружия.

Другой чиновник пояснил, что в Вашингтоне рассчитывают на сдерживание программы за счет усиления санкций. Если международное сообщество не будет действовать быстро, химическое оружие может распространиться за пределы Сирии и даже достичь «берегов США», отметил он.

Ранее представитель госдепартамента Хизер Нойерт выражала «крайнюю обеспокоенность» США сообщениями о новом инциденте с применением правительственными войсками Сирии хлора в восточной части Гуты.

Россия 25 января предложила учредить Независимый механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии. В США выступают против этого и поддерживают парижскую инициативу о создании «Международного партнерства против безнаказанности в отношении применения химического оружия». К ней присоединились как минимум 24 страны. В Москве, в свою очередь, назвали парижскую встречу «келейной сходкой».

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Бизнес
Новости

В Якутии найдены два крупных и крайне редких алмаза

Ведомости
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Компания «Алроса» в январе добыла на трубке «Юбилейная» в Якутии два крупных алмаза ювелирного качества, массой 97,92 карата и 85,62 карата. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Отмечается, что трубка «Юбилейная», открытая в 1975 г., традиционно является лидером «Алросы» по добыче крупных кристаллов.

Директор единой сбытовой организации «Алросы» Евгений Агуреев пояснил, что камни более 50 карат встречаются крайне редко. Такие крупные алмазы обычно продаются на аукционах.

Первый камень имеет размеры 26 х 17 х 21 мм. Он прозрачный с желтоватым оттенком в форме октаэдра с незначительными включениями сульфидов и оливинов.

Второй — также прозрачный с желтоватым оттенком. Это изометричный кристалл октаэдрической формы с мелкими рассеянными включениями. Его размеры 27,89 х 27,20 х 27,14 мм.

В декабре «Алроса» провела аукцион по продаже бриллиантов из коллекции «Династия», на котором были проданы четыре камня. При этом самый крупный бриллиант из коллекции, массой 51,38 карата, не нашел покупателя. Он был снят с торгов, для его продажи будет проведен отдельный аукцион.

«Алроса» продала часть коллекции бриллиантов «Династии»

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