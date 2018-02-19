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Минэкономразвития объяснило резкий рост обрабатывающей промышленности в январе

Неожиданно высокие темпы роста обрабатывающей промышленности в январе обусловлены временными причинами, как и резкий спад отрасли в конце 2017 г., говорится в опубликованной Минэкономразвития «Картине промышленности». Так, скачок в добывающем комплексе частично обеспечил проект «Ямал СПГ».

Промпроизводство в январе неожиданно выросло на 2,9% относительно января предыдущего года после спада на 1,5% в декабре и рекордного обвала на 3,6% в ноябре 2017 г. Темпы роста в добывающем комплексе в январе впервые с августа 2017 г. вышли в положительную область - 1,1%, а обрабатывающие производства выросли на рекордные с мая 4,7% после падения на 2% в декабре.

Положительной динамике обрабатывающего производства, в частности, способствовал рост услуг в области добычи полезных ископаемых - сразу на 14,9%, что может быть связано с постепенным выходом на полную мощность завода «Ямал СПГ», отмечают в Минэкономразвития. В свою очередь добыча нефти и попутного газа в январе снизилась на 0,9% под влиянием сделки ОПЕК+, добыча природного газа и газового конденсата увеличилась на 6,2%.

Существенный рост показал и машиностроительный комплекс, в том числе благодаря улучшению показателей выпуска прочих транспортных средств и оборудования - плюс 13,5% по сравнению со спадом на 14,5% в декабре и 3,3% в IV квартале.

«Основной причиной разворота динамики обрабатывающей промышленности стали те же отрасли, которые обусловили спад последних нескольких месяцев», - заключают в Минэкономразвития.

Производство основных драгоценных и прочих цветных металлов и производство ядерного топлива увеличилось в январе на 1,8% после падения на 9,8% в декабре и на 13,4% в IV квартале 2017 г. в годовом выражении. Производство табачных изделий выросло на 7,8% после спада в декабре и IV квартале - на 66,3 и 39% соответственно, что связано с переносом индексации акцизов с января на июль.

По данным Минэкономразвития, «очищенные от волатильных компонент» показатели обрабатывающей промышленности продолжают расти умеренными темпами. Показатель медианного темпа роста в обработке (при подсчете которого исключаются слишком высокие и слишком низкие отраслевые данные) в январе составил 2% (1,4% - в декабре).

Рост промпроизводства по-прежнему базируется на устойчиво положительной динамике в ключевых обрабатывающих отраслях – производстве пищевых продуктов, химической отрасли, легкой промышленности, деревообработке, указывают в ведомстве.