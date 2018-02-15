Промышленность неожиданно сильно выросла

Январские данные оказались гораздо лучше ожиданий экономистов Денис Гришкин / Ведомости

В январе промышленность начала отыгрывать спад – выпуск вырос сразу на 2,9% в годовом выражении, сообщил Росстат. До этого индустрия упала сначала на 3,6% в ноябре, а затем на 1,5% в декабре, завершив IV квартал в минусе.

Январские данные оказались гораздо лучше ожиданий экономистов: они прогнозировали продолжение спада. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных Reuters, – сокращение выпуска на 0,3%.

Но январь опроверг прогнозы. Выросли два основных сектора из четырех. Впервые за пять месяцев увеличилась добыча полезных ископаемых – на 1,1%, а обрабатывающие производства выросли на рекордные с мая 2017 г. 4,7%.

Объяснить такую статистику сложно, удивлен главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой. Но данные подтверждают, что замедление в IV квартале было временным явлением, теперь же показатели промышленности вышли на более объяснимые значения, рассуждает он. Статистика указывает на то, что провал был связан с конъюнктурными факторами, говорит замдиректора ЦМАКП Владимир Сальников, но восстановление оказалось сильнее, чем ожидалось. Минэкономразвития объясняло спад в обрабатывающей промышленности в IV квартале 2017 г. специфическими факторами, в том числе недофинансированием расходов на оборону, а в добыче – выполнением условий сделки ОПЕК+.

В январе добывающую отрасль вытянули бурение и геологоразведка (на эти услуги приходится около 7% сектора), отмечает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. Росла и сама добыча нефти и газа, говорит Сальников. Постепенно начала восстанавливаться также выработка тепла и электроэнергии, которая сокращалась из-за теплой погоды в декабре, продолжает он.

Сложнее объяснить такой серьезный рост в обрабатывающей промышленности, признает Сальников. Принципиальных изменений в ней в последнее время не происходило, удивлен и Тремасов. Причинами волатильности могли стать неравномерность выполнения заказов, изменение принципов выделения денег Минфином, а также влияние санкций, считает он. Поддержал обрабатывающую промышленность также восстановительный рост в автопроме, наметился рост производства базовых стройматериалов, перечисляет Сальников.

Но ориентироваться на январские данные неправильно, единодушны экономисты. Они всегда «выпадают» из общей статистики из-за праздничных дней, замечает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Кроме того, при переходе на новые коды в статистике на ней может сильнее сказываться сезонность, говорит Сальников. Можно лишь однозначно сказать, что промышленность восстанавливается после спада в IV квартале, уверен Полевой.