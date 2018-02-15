Снижение расходов на оборону может притормозить экономику России

Статья опубликована в № 4509 от 15.02.2018 под заголовком: Бюджет переходит к разоружению

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Расходы на оборону, которые раньше помогали индустрии, уже со второй половины 2017 г. стали, напротив, сдерживать ее Денис Абрамов / Ведомости

В январе расходы федерального бюджета были традиционно скромными – бюджет закончил месяц с профицитом в 2,8% ВВП, сообщил Минфин. Это стандартная ситуация для бюджета в начале года, говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

В целом годовой план расходов в январе был выполнен на 6,7%, а по некоторым направлениям – существенно меньше. Например, план расходов на экономику – всего на 1,3%, а на оборону – на 3% (год назад 0,5 и 2,6%).

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