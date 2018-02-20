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Мадуро объявил о выпуске национальной криптовалюты Венесуэлы

Венесуэла выпустила свою криптовалюту El Petro, сообщил на своей странице в Twitter президент страны Николас Мадуро.

На специальном портале elpetro.gob.ve представлено руководство по приобретению венесуэльской криптовалюты для физических и юридических лиц из любых стран. Мадуро выразил уверенность, что национальная криптовалюта укрепит экономику страны.

Для обеспечения криптовалюты El Petro Венесуэла выделила 5 млрд баррелей нефти, сообщала газета El Nacional. «За каждый El Petro – баррель нефти», – говорил Мадуро, пообещав обеспечить майнинг криптовалюты по всей стране. Президент также планировал собрать команду специалистов, которые будут заниматься майнингом.

В будущем для обеспечения криптовалюты Венесуэла может выделить золотоносное и алмазное месторождения, указывал Мадуро.

Впервые президент Венесуэлы объявил о создании национальной криптовалюты в начале декабря. Мадуро считает, что использование новой технологии поможет стране преодолеть социально-экономический кризис.

Венесуэла находится в тяжелейшем экономическом кризисе. Инфляция в стране по итогам 2017 г. достигла 2616%. По оценкам Международного валютного фонда, к концу года ВВП страны сократится на 15% и будет вдвое меньше, чем в 2013 г., а инфляция достигнет 13 000%.