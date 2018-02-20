Политика

Новости

Шувалов рассказал о противодействии внедрению маркировки лекарств со стороны лоббистов

Внедрению системы маркировки лекарств противодействуют отраслевые лоббисты, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов на парламентских слушаниях «Формирование правовых условий финансирования и развития цифровой экономики».

Лоббисты заявляют, что маркировка приведет к вымыванию дешевого сегмента из аптечной сети и уменьшению доступности лекарств, указал Шувалов. «На самом деле это все вранье, потому что лекарства станут более доступными, - подчеркнул вице-премьер. - Они будут абсолютно все проверенными, не будет никакой контрабанды, и не будет никакого контрафакта» (цитаты по «Интерфаксу»).

«Но вот эти все голоса [лоббистов] мы слышим справа и слева, и никто сдавать свои позиции не собирается», - возмутился Шувалов.

В 2018 г. по итогам пилотного эксперимента в аптеках начала внедряться система маркировки лекарств. Вначале планируется промаркировать самые дорогие препараты и постепенно переходить к более дешевым. Самые дешевые лекарства, до 50 руб. за упаковку, получат метку последними - в начале 2019 г.

К концу 2018 г. планируется принять решение относительно возможности маркировки лекарств на территории Евразийского экономического союза.