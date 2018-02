Минфин поддержит частную криптовалюту в России при условии контроля

Авто

Новости

Daimler начал поставки предсерийных электрических тяжелых грузовиков

Грузовое подразделение Daimler отправляет в пробную эксплуатацию потребителям первые электрические тяжелые грузовики Mercedes-Benz eActros, сообщила компания. Десять машин полной массой 18 или 25 т получат несколько немецких компаний для применения в реальных условиях, для оценки экономической эффективности и удобства использования. Грузовики оснащены тремя электромоторами и литий-ионной батареей 240 кВтч, которые позволяют машинам проезжать без подзарядки до 200 км с номинальной нагрузкой. Пробная эксплуатация продлится до середины 2020 г., серийное производство eActros может начаться в 2021 г., сообщила компания.

В октябре японская «дочка» Daimler, компания Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) представила первый в мире полностью электрический «дальнобойный» тягач - 23-тонный электрогрузовик E-Fuso Vision One, который способен проехать до 350 км без подзарядки и перевозить до 11 т груза. Cерийное производство E-Fuso Vision One должно начаться в течение четырех лет, объевила компания.

Daimler, уже выпускающая легкие и средние электрогрузовики, соревнуется в сегменте тяжелой техники с американской Tesla Motors, которая показала в ноябре 2017 г. прототип седельного тягача Semi с запасом хода до 805 км. Tesla обещает выпустить серийный тягач в 2019 г