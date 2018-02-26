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Введение курортного сбора на Кубани предложили отложить из-за ЧМ-2018

Власти Краснодарского края предложили региональному законодательному собранию отложить ввод курортного сбора до середины июля из-за проведения чемпионата мира по футболу. Об этом заявил губернатор края Вениамин Кондратьев, передает «Интерфакс».

По его словам, обращение «с предложением обнулить ставку курортного сбора на время подготовки и проведения мундиаля» уже внесено на рассмотрение законодательного собрания края. Кондратьев выразил надежду, что депутаты поддержат внесенное предложение, и курортный сбор будет введен с 16 июля.

Официально курортный сбор в России вводится с 1 мая 2018 г. Кондратьев напомнил, что согласно законодательству от уплаты сбора освобождены спортсмены, тренеры, спортивные судьи, а также специалисты, участвующие в ЧМ. По словам губернатора, болельщики не освобождаются от уплаты сбора.

Краснодарский край с 14 июня по 15 июля будет принимать матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Курортный сбор будет введен на территории восьми муниципалитетов Краснодарского края – в Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе, а также четырех курортных поселений в Туапсинском районе – Новомихайловском, Джубге, Небуге и Шепси. Размер сбора составит 10 руб. за сутки проживания.

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