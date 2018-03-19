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Промышленное производство в феврале замедлилось до 1,5%

Рост промышленного производства в России в феврале уменьшился в годовом выражении до 1,5% после 2,9% в январе, свидетельствуют данные Росстата.

В декабре темпы промпроизводства снизились до минус 1,5%, а в ноябре провалились на 3,6%. В январе-феврале 2018 г. по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом промышленность увеличилась на 2,2%, компенсировав провал IV квартала предыдущего года.

Январский рост стал максимальным с июня 2017 г. Во втором полугодии 2017 г. динамика промпроизводства начала замедляться, в октябре снизилась до нуля, а затем ушла в минус, основной вклад в это внесла обрабатывающая промышленность.

Однако с исключением сезонного и календарного факторов в феврале 2018 г. промышленность вновь снизилась на 1,3% после роста на 2,4% в январе.

Минэкономразвития и Центробанк прогнозировали замедление промышленности после скачка в январе. Министерство указывало, что неожиданно высокие темпы роста обрабатывающей промышленности в январе, как и ее спад в IV квартале 2017 г., обусловлены временными факторами.

За 2017 г. российская промышленность увеличилась на 1% при общем росте экономики на 1,5%.