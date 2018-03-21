Кудрин отвел власти два года на проведение ключевых реформ

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В Париже обсудят переход на бесплатный общественный транспорт

В Париже задумались над введением бесплатного проезда на общественном транспорте. Мэр-социалист столицы Франции Анн Идальго предложила «детально изучить» на городском совете экономическую модель бесплатного общественного транспорта для разных уровней столичного региона (Ile-de-France), пишет Les Echos. «Многие города используют такую модель, - сказала мэр в интервью изданию, - сейчас бесплатный общественный транспорт является одним из ключевых вопросов городской мобильности, загрязнение от автомобилей больше не является основным», сказала Идальго, известная многочисленными инициативами по сокращению использования частных автомобилей в Париже. В городе собираются запретить с 2030 г. автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а запрет на дизельные машины вступит в силу с 2024 г. Мэр планирует начать обсуждение перехода к бесплатному общественному транспорту в начале лета и завершить дискуссию к следующим муниципальным выборам в 2020 г.

Дискуссия о бесплатном общественном транспорте возобновилась в середине февраля, когда правительство Германии предложило Еврокомиссии опробовать такую модель в пяти средних по размерам городах Германии - Бонне, Эссене, Херренберге, Ройтлингене и Мангейме. Бесплатный общественный транспорт при одновременном ограничении на передвижение частных автомобилей со старыми и неэкологичными двигателями должны снизить загрязнение воздуха, которое превышает нормы ЕС во многих крупных городах Германии, считают в Берлине. Предложение вызвало неоднозначную реакцию в стране, в первую очередь в вопросе финансирования транспорта, хотя федеральное правительство предложило оказывать поддержку бюджетам городов, пишет Deutsche Welle.

Во французских городах обычно половина финансирования общественного транспорта осуществляется за счет транспортного взноса (VT), которым облагаются компании с десятью и более сотрудниками, пишет Les Echos. Из 10 млрд евро бюджета оператора общественного транспорта столичного региона Ile-de-France Mobilité сборы от VT составляет 60%, оплата проезда частными лицами - 28%, остальное — другие источники, в том числе компании, которые возмещают своим сотрудникам половину стоимости ежемесячного проездного на общественный транспорт Navigo. Источники возмещения выпадающих доходов перевозчика предстоит определить также в ходе дискуссий специалистов, сказал первый заместитель мэра Парижа Брюно Жюллияр. Вопрос бесплатного общественного транспорта является не только экономическим, «но философским и политическим», в том числе нужно учесть, как это повлияет на увеличение использования общественным транспортом, сокращения частным и сокращения загрязнения воздуха, сказал он.

Пока мэрия собирается направить по 12 млн евро в год на бесплатный проезд на общественном транспорте 200 000 парижанам старше 65 лет с месячным доходом менее 2200 евро (3400 евро на пару) и 20 000 инвалидов. Сейчас пенсионеры в Парижском регионе оплачивают половину стоимости Navigo.

Во Франции уже есть опыт и программа перехода городов на бесплатный общественный транспорт: объединение транспортных организаций GART выбрало около двадцати административно-территориальных образований, в которых собираются внедрять модель. В прошлом году город Ниорт на западе Франции (120 000 жителей) сделал бесплатным общественный транспорт. В городе Обань (45 000) на юге страны транспорт сделан бесплатным с 2009 г., за это время движение автобусов увеличилось в три раза, и город собирается строить новую линию трамвая. В Компьене (40 000), к северу от центрального региона страны, общественный транспорт бесплатный с 1975 г. Пока эстонский Таллин (447 000) является единственной столицей в мире с бесплатным общественным транспортом (с 2013 г.). В административных границах Парижа живет около 2,2 млн человек, агломерация составляет около 12,5 млн человек.