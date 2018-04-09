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Депутаты одобрили законопроект о штрафах для членов советов директоров госкомпаний

Комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять в первом чтении правительственный законопроект о введении штрафов за ненадлежащее представление интересов России в советах директоров и на общих собраниях акционеров компаний.

Поправки предлагают ввести в КоАП ст. 7.36 «Неисполнение обязанностей по представлению интересов РФ в органах управления юридических лиц». Она будет предусматривать первоначальный штраф в размере от 50 000 до 100 000 руб. либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до года. При повторном нарушении штраф возрастет до 100 000-200 000 руб. с дисквалификацией на 1-3 года.

«Такая норма нужна, действительно бывают случаи, когда под уголовное деяние это не подпадает, но нарушение директивы государства есть», – пояснил председатель комитета Павел Крашенинников (цитата по «Интерфаксу»).

Поправки не распространяются на федеральных госслужащих. Таким образом, статья не затронет федеральных чиновников, состоящих в советах директоров крупнейших госкомпаний. Также законопроект не касается органов управления государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями.