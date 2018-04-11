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Медведев рассказал о пенсии своей бабушки

Премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос депутатов о повышении пенсий работающим пенсионерам, рассказал о своей бабушке, которая, получая пенсию, работала сторожем, передает «РИА «Новости». По его словам, в 70-х гг. прошлого века работающие пенсионеры не получали пенсионные выплаты.

«Вчера сидел, вспоминал. В советский период, достаточно длительное время, где-то до середины 70-х гг., вообще не допускалось одновременное получение зарплаты и пенсии. Вообще не допускалось», — отметил он.

Спустя какое-то время выплаты допускались, но «в определенных рамках — если пенсия небольшая и зарплата маленькая». «Она (бабушка. - Ред.) работала сторожем и получала пенсию 40-50 руб. и зарплату порядка 60 руб. Все остальное делать было нельзя», — отметил Медведев.

По его словам, на данный момент в России функционирует другая пенсионная система. При ней работающие пенсионеры получают выплаты вне зависимости от размера их зарплаты, напомнил Медведев.

11 апреля Медведев во время отчета о работе правительства заявил, что уже назрели решения по вопросу изменения пенсионного возраста. При этом, по его словам, следует избегать непродуманных шагов. По его словам, нынешний пенсионный возраст был установлен еще в 1930-е гг. Тогда продолжительность жизни в стране была 39-41 год, т. е. на 30 лет меньше, чем сейчас. По данным Росстата, на данный момент в России продолжительности жизни составляет рекордные 72,5 года.