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Медведев рассказал о пенсии своей бабушки

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Премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос депутатов о повышении пенсий работающим пенсионерам, рассказал о своей бабушке, которая, получая пенсию, работала сторожем, передает «РИА «Новости». По его словам, в 70-х гг. прошлого века работающие пенсионеры не получали пенсионные выплаты.

«Вчера сидел, вспоминал. В советский период, достаточно длительное время, где-то до середины 70-х гг., вообще не допускалось одновременное получение зарплаты и пенсии. Вообще не допускалось», — отметил он.

Спустя какое-то время выплаты допускались, но «в определенных рамках — если пенсия небольшая и зарплата маленькая». «Она (бабушка. - Ред.) работала сторожем и получала пенсию 40-50 руб. и зарплату порядка 60 руб. Все остальное делать было нельзя», — отметил Медведев.

По его словам, на данный момент в России функционирует другая пенсионная система. При ней работающие пенсионеры получают выплаты вне зависимости от размера их зарплаты, напомнил Медведев.

11 апреля Медведев во время отчета о работе правительства заявил, что уже назрели решения по вопросу изменения пенсионного возраста. При этом, по его словам, следует избегать непродуманных шагов. По его словам, нынешний пенсионный возраст был установлен еще в 1930-е гг. Тогда продолжительность жизни в стране была 39-41 год, т. е. на 30 лет меньше, чем сейчас. По данным Росстата, на данный момент в России продолжительности жизни составляет рекордные 72,5 года.

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Финансы
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Минфин откажется от покупки иностранной валюты до стабилизации курса рубля

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Министр финансов Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу «Россия 24», Покупки валюты для Минфина будут осуществлены позже, чтобы не влиять на рынок, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Эти покупки не осуществлялись, а будут осуществлены в более поздний момент с тем, чтобы не оказывать дополнительного влияния на ситуацию на валютном рынке», - сказал министр.

По его словам, сейчас под действием геополитических факторов и новых санкций в отношении России наблюдается волатильность на валютном рынке. Минфин и ЦБ РФ ведут скоординированную политику, поэтому Банк России не покупал валюту для финансового ведомства.

10 апреля Силуанов заявил, что Минфин не будет менять из-за санкций механизм покупки иностранной валюты. С февраля прошлого года ведомство покупает иностранную валюту на дополнительные доходы от нефти для стабилизации курса рубля и уменьшения зависимости российской экономики от углеводородов. Покупка валюты происходит в следующей пропорции: 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов. Деньги направляются на пополнение государственных резервов.

Ранее сообщалось, что Минфин рассчитывает в апреле купить иностранную валюту на 240 млрд руб.

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Бизнес
Новости

Агентство Moody's отозвало кредитные рейтинги UC Rusal

Ведомости
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Американское рейтинговое агентство Moody’s сообщило в среду, что отзывает «все кредитные рейтинги» UC Rusal и ее дочерней компании, Rusal Capital, передает Financial Times. Последний раз Moody’s подтверждало рейтинг UC Rusal в сентябре 2017 г. на уровне Baa3 с положительным прогнозом.

В заявлении Moody’s не упоминаются санкции США, введенные против компаний Олега Дерипаски 6 марта в рамках более масштабных санкций против близких, как считают в США, к Кремлю крупных бизнесменов и политиков. Moody’s сообщило, что рейтинги отзываются «по бизнес-основаниям». Лицам из США теперь запрещено иметь любые деловые отношения с попавшими под санкции компаниями.

Рейтинговое агентство Fitch, которое также рейтингует долговые обязательства UC Rusal, в ответ на запрос FT сообщило, что у него «на данный момент нет комментариев».

Провайдер фондовых индексов FTSE Russell сообщил во вторник, что с 13 апреля 2018 г. исключит акции UC Rusal из двух индексов – Russell Global Index и Russell Emerging Markets Index.

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Политика
Новости

Трамп назвал важную причину ухудшения отношений с Россией

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Президент США Дональд Трамп назвал важной причиной ухудшения отношений с Россией идущее в США расследование своих возможных связей с Россией. Об этом президент США написал в своем Twitter.

«Заметная часть вражды и неприязни с Россией вызваны нечестным и коррумпированным расследованием "российского дела" [о связях Трампа с Россией], во главе которого лоялисты Демпартии либо люди, работавшие на Обаму. [Спецпрокурор Роберт] Мюллер - самый беспокойный из них (не считая [заместителя генпрокурора Рода]) Розенштейна, подписавшего письмо FISA, и [экс-директора ФБР Джеймса] Коми). Никаких связей, вот они и сходят с ума!» - написал Трамп.

Новый твит президента США вышел менее чем через полтора часа после сообщения, в котором Трамп назвал отношения с Россией худшими, чем даже во время холодой войны, и призвал прекратить гонку вооружений. До этого Трамп посоветовал России готовиться к ракетной атаке США в Сирии.

На минувшей неделе СМИ сообщили о новых доказательствах связей окружения Трампа с Россией, которые получил Мюллер. По данным ABC News, основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс встретился на Сейшельских островах с гендиректором РФПИ Кириллом Дмитриевым перед самой инаугурацией Трампа. По словам самого Принса, он прилетел на острова для встречи с представителем ОАЭ и был неожиданно представлен Дмитриеву. Однако у Мюллера якобы есть доказательства, что эта встреча была попыткой установить канал взаимодействия между администрацией США и Кремлем.

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Бизнес
Новости

Одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира пересмотрит отношения с UC Rusal

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Одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира, британо-австралийская Rio Tinto, «пересматривает все свои отношения» с UC Rusal, против которой 6 апреля США ввели санкции. Об этом в среду на собрании акционеров Rio Tinto заявил председатель ее совета директоров Саймон Томпсон, передает Financial Times.

Санкции против UC Rusal он назвал «новой новостью».

Rio Tinto – крупный поставщик боксита и глинозема для компании Олега Дерипаски. UC Rusal также принадлежит 20% в австралийском глиноземном комбинате QAL, основным владельцем которого является Rio Tinto.

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Политика
Новости

Захарова отреагировала на предложение Трампа остановить гонку вооружений

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение президента США Дональда Трампа прекратить гонку вооружений. Она посоветовала США начать с уничтожения собственного химического оружия.

«Отличная идея! Есть предложение начать с уничтожения химического оружия. Американского», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Трамп на своей странице в Twitter предложил России остановить гонку вооружений. «Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда бы то ни было, включая времена холодной войны. Причин для этого нет. Мы нужны России, чтобы помочь ее экономике, и это будет очень просто сделать, а нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановим гонку вооружений?» – написал Трамп.

За 40 минут до этого американский лидер, также в Twitter, призвал Россию готовиться к ракетной атаке США по объектам правительственных войск Сирии. Захарова в ответ на это заявила, что ракеты «должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории». Она также отметила, что ракетный удар может уничтожить следы предполагаемых химических атак.

Власти США обвинили президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия в городе Дума 7 апреля. Сирийское руководство отрицает факт химической атаки. Москва также заявила о том, что российские военные специалисты не обнаружили следов химоружия в пригороде Дамаска.

Всемирная организация здравоохранения 11 апреля сообщила, что в результате обстрела Думы 70 человек погибли, у 43 из них есть признаки отравления токсичными химикатами. Кроме того, за помощью к медикам с признаками отравления обратились около 500 человек.

Технологии
Новости

Суд не признал Telegram ответчиком по иску о блокировке мессенджера

Ведомости
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Telegram проходит не ответчиком, а заинтересованным лицом по иску о его блокировке. Об этом сообщил руководитель представляющей интересы мессенджера правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Эту информацию подтвердила «РИА Новости» пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухинина. Заявление рассматривается в особом производстве, объяснила она. В карточке дела на сайте суда не был указан ответчик, напоминает Чиков.

В среду, 12 апреля, должно состояться первое заседание по делу Роскомнадзора против Telegram. Представители мессенджера направили ходатайство в суд о его переносе, чтобы ознакомиться с материалами дела, «поскольку Telegram-таки определен участником процесса», пишет Чиков.

Роскомнадзор 6 апреля подал иск в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничить доступ к Telegram на территории России. Если суд все же решит заблокировать мессенджер, то это не произойдет мгновенно, рассказывал Чиков ранее: реальная блокировка Telegram возможна в середине лета 2018 г. Основатель мессенджера Павел Дуров не комментировал возможные действия при блокировке.

Технологии
Новости

ВТБ намерен купить долю в крупнейшем системном интеграторе России

Ведомости
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Банк ВТБ подал в ФАС ходатайство о приобретении 40% в уставном капитале крупнейшего в России системного интегратора - ООО «Группа техносерв», говорится в сообщении службы. 100% «Техносерва» принадлежит Алексею Ананьеву, рассказывал бизнесмен «Ведомостям» в интервью в феврале 2018 г.

«Техносерв» занял пятое место в рейтинге российских IT-компаний за 2016 г. по версии CNews Analytics. Выручка компании в 2016 г. составила 50 млрд руб.

«Ведомости» ожидают комментарий представителей «Техносерва» и ВТБ.

Новость дополняется.

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Технологии
Новости

Гендиректор Mail.ru назвал законопроект об удалении контента из соцсетей нежизнеспособным

Ведомости
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Гендиректор Mail.ru Group в России Борис Добродеев считает законопроект об удалении противоправного контента из социальных сетей «нежизнеспособным» и «враждебным», передает «Интерфакс».

По его словам, законопроект враждебен как по отношению к «интернет-компаниям, так и к десяткам миллионов пользователей». Добродеев заявил, что интернет-компании не должны «подменять собой и суд, и регулятора, оценивая ежедневно десятки, если не сотни миллионов пользовательских публикаций и комментариев». По его словам, в том виде, в котором сейчас разработан законопроект, он не будет работать. Законопроект подготовлен по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись», уточнил он. По его словам, исполнять законопроект в текущем виде должны будут только российские компании. Проект, целью которого является борьба с «фейковыми» новостями в интернете, неработоспособен.

3 апреля законопроект на рассмотрение в Госдуму внесли члены фракции «Единая Россия» Сергей Боярский и Андрей Альшевских. 10 апреля думский комитет по информационной политике, технологиям и связи рекомендовал принять его в первом чтении.

Согласно документу владелец соцсети, сайт которой в день посещает более 100 000 интернет-пользователей из России, должен создать на территории России представительство и в течение суток удалять по заявлению пользователей информацию, содержащую пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также прочую информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Такая информация должна быть удалена в течение суток с момента получения обращения.

Руководство соцсетей должно вести специальный реестр обращений пользователей и передавать его в Роскомнадзор по первому запросу. Соцсеть также обязана идентифицировать по номеру мобильного телефона пользователей, размещающих сообщения.

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Бизнес
Новости

Фридман подтвердил планы объединить LetterOne и BASF вопреки санкциям

Ведомости
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LetterOne (L1) и немецкий концерн BASF придерживаются прежних планов и намерены объединить нефтяные активы, несмотря на новый виток санкций, заявил cовладелец и председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаил Фридман. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Насколько я знаю, вполне [идут переговоры]. Никаких изменений нет. Непосредственно на переговорах не отражается [санкции США]», - заявил он.

О возможном слиянии нефтегазового подразделения BASF - Wintershall с Dea Deutsche Erdoel (DEA), которая контролируется группой L1, 24 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Позже стороны подтвердили эту информацию. Агентство указывало, что новая компания может стоить 10 млрд евро. В перспективе компании рассматривают проведение IPO, отмечало агентство.

В конце 2017 г. BASF и L1 подписали протокол о намерении, предусматривающий слияние их нефтегазовых «дочек» Wintershall и DEA. На первоначальном этапе 67% акций WintershallDEA будут принадлежать BASF, 33% - LetterOne, уточнял германский концерн.

Минфин США ввел новые санкции в отношении российского бизнеса и чиновников 6 апреля. Всего в санкционном списке оказались 26 человек и 15 компаний. Сильнее других новые ограничения затронули Олега Дерипаску: в списке американского минфина оказались восемь связанных с ним компаний, включая En+ и UC Rusal. Под санкции попала и группа компаний «Ренова» Виктора Вексельберга.

Политика
Новости

Трамп назвал отношения России и США худшими в истории

Ведомости
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Отношения России и США сейчас худшие в истории - включая времена холодной войны, написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

«Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда бы то ни было, включая времена холодной войны. Причин для этого нет. Мы нужны России, чтобы помочь ее экономике, и это будет очень просто сделать, а нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановим гонку вооружений?» - написал Трамп.

За 40 минут до этого Трамп, также в Twitter, призвал Россию готовиться к ракетной атаке в Сирии, которая, следуя словам Трампа, уже неизбежна. «Не надо быть партнером с убивающим газом животным», - написал президент США про президента Сирии Башара Асада.

МИД России в лице официального представителя Марии Захаровой заявил, что ракеты «должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории». Кроме того, МИД опасается, что ракетный обстрел уничтожит следы предполагаемых химических атак.

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Бизнес
Новости

«Лужники» подали иск к «Астеросу» почти на 1 млрд рублей

Ведомости
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IT-холдинг «Астерос», недавно подавший заявление о собственном банкротстве, во вторник получил иск на 937,9 млн руб. от одного из своих крупнейших заказчиков – «Олимпийского комплекса «Лужники», следует из картотеки Арбитражного суда. Что послужило поводом для иска, не уточняется.

В 2016 г. «Лужники» заключили с «Астеросом» контракт на организацию строительства инфраструктуры грядущего чемпионата мира по футболу - 2018. Как следует из конкурсной документации, речь шла о реконструкции двух кассовых павильонов «Лужников». IT-компоненты для оборудования кассовых павильонов обошлись в 82 млн руб., этот контракт был заключен в декабре 2017 г.

Еще «Лужникам» для чемпионата был нужен удаленный пункт досмотра грузов и транспорта, и в 2017 г. «Астерос» заключил контракт на их строительство на сумму 372 млн руб. Контракт на компоненты IT-инфраструктуры кассовых павильонов на 205 млн руб. «Лужники» и «Астерос» заключили совсем недавно – в январе 2018 г.

«Астерос» – крупная IT-компания. В рейтинге IT-компаний России CNews Analytics за 2016 г. он занимал 16-е место с выручкой 21,4 млрд руб. В 2014 г. интегратор участвовал в олимпийской стройке и работал над проектом по созданию систем безопасности Олимпийской деревни.

«Ведомости» ожидают комментарии «Лужников» и «Астероса»

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