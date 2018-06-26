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ФНС зафиксировала рекордное сокращение фирм-однодневок

Рекордное сокращение фирм-однодневок в России зафиксировали эксперты Федеральной налоговой службы (ФНС). На 1 июня их доля составляла 7,3% (309 500) от общего числа компаний, тогда как еще в начале 2016 г. на них приходилось 35,5% (1,6 млн), а в 2011 г. – и вовсе 40,1% (1,8 млн). Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы налогового ведомства. Его представители подтвердили, что нынешнее число фирм-однодневок – минимальное за всю современную историю. В 2017 г. эксперты насчитывали 1,2 млн подставных компаний, в начале 2018 г. – 528 200.

Фирмами-однодневками в ФНС ранее называли не самостоятельные юрлица, созданные не с целью ведения предпринимательской деятельности, а для «согласованных противоправных действий». Речь может идти как об уходе от налогов, так и об обналичивании средств, выводе денег за рубеж или активов из банкротящихся предприятий.

Отказ от использования однодневок в налоговых схемах эксперты связывают, в частности, с внедрением системы АСК НДС-2 (автоматизированная система контроля за возмещением НДС). Она позволяет в реальном времени сопоставлять сведения о покупках и продажах, выявлять расхождения в декларациях по НДС, а значит, и фиксировать серые схемы, поясняет партнер юридической фирмы Taxology Михаил Успенский. Работа системы позволила без проведения проверок дополнительно собрать в бюджет 12 млрд руб. за первый квартал 2018 г. - это в 1,8 раза больше чем за аналогичный период прошлого года, отмечал руководитель ФНС Михаил Мишустин.

Снижению фиктивных фирм способствовали и изменения в законе о госрегистрации (129 ФЗ), по которым налоговики получили больше возможностей по исключению организаций из ЕГРЮЛ, указывает председатель исполкома Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Также у них появилась возможность жестче проверять достоверность сведений при регистрации юрлиц. Ужесточилось и наказание за использование однодневок. Теперь оно может составить до пяти лет лишения свободы. На признаки «однодневности» фирмы обязаны проверять и банки, с последующим включением в черные списки. Лицам, которые в течение последних трех лет были причастны к нарушению законов, налоговики могут отказывать в регистрации, дополняет представитель ФНС.