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Минэкономразвития повысило прогноз инфляции и курса доллара

Минэкономразвития пересмотрело в сторону ухудшения прогноз по инфляции на 2018 и 2019 гг. из-за планов по повышению НДС с 1 января 2019 г. с 18 до 20%, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

К концу 2018 г. ведомство ожидает инфляцию на уровне 3,1% по сравнению с апрельским прогнозом в 2,8%. По итогам июня ожидается инфляция на уровне 2,1%. По итогам 2019 г. инфляция составит 4,3% (предыдущий прогноз - 4,0%). Такие цифры приводятся в рабочей версии уточненного макроэкономического прогноза Минэкономразвития на 2018 г. и на период до 2024 г. Документ направлен на согласование в правительство и заинтересованные министерства. Совокупный эффект от повышения НДС на инфляцию составит 1,2 п. п., из которых 0,2 п. п. отразятся на инфляции 2018 г., отметил источник.

Минэкономразвития повысило прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals в 2018 г. до $69,3 с $61,4 за баррель относительно апрельского прогноза. Ведомство при этом понизило прогноз по росту инвестиций в основной капитал в России в текущем году до 3,5% против 4,8% предыдущего прогноза. Министерство понизило прогноз роста ВВП России в этом году до 1,9% с 2,1%. Прогноз по росту экономики на следующий год составляет 1,4%. В 2020 г. ведомство ожидает рост ВВП на более чем 2%, в 2021 г. - около 3%.

Ведомство повысило прогноз среднегодового курса доллара на текущий год до 61 руб. (апрельский прогноз - 58,6 руб.). В следующем году Минэкономразвития ожидает плавного ослабления курса без каких-то серьезных изменений.