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Россия оказалась лидером по числу барьеров в торговле со странами ЕС

По итогам 2017 г. в России действовало 36 барьеров в торговле со странами ЕС. Эти данные опубликованы в докладе Европейской комиссии по торговым и инвестиционным барьерам. Против России со стороны стран ЕС действует 22 ограничения. Всего эксперты ЕС проанализировали данные из 57 стран, являющихся торговыми партнерами Евросоюза.

Помимо России в лидерах по числу протекционистских мер против стран ЕС оказались Китай (25), Индонезия (23), Индия и Бразилия (по 21), Южная Корея, Турция и США (по 20), а также Австралия (14) и замыкающий топ-10 Таиланд (12). Неплохими торговыми партнерами для ЕС стали Украина (3), Белоруссия (2) и Иран (1).

В докладе действующие торговые ограничения делятся на пограничные и внутристрановые. Россия лидирует в обеих подгруппах с 19 и 17 барьерами соответственно.

Продуктовые контрсанкции, введенные в России против стран ЕС, - это лишь один из существующих троговых барьеров. Действующие российские ограничения распространяются, в частности, на автопром, условия участия иностранных компаний в тендерах по гозсакупкам (у российских фирм есть 15%-ная преференция от суммы договора), существует действующий с 2014 г. и продленный в 2017 г. запрет на экспорт в ЕС кожевенных полуфабрикатов. Также эксперты ЕС указывают на введенное в 2017 г. исключительное право российских судов на перевозку нефтепродуктов и газа в акватории Северного морского пути. Действующий с 2017 г. запрет на импорт в Россию живой птицы, продуктов из мяса птицы и яиц из Польши работает до сих пор, хотя вирус птичьего гриппа, ставший причиной этого торгового барьера, давно прошел.

Эксперты ЕС отмечают продолжающийся рост протекционизма в мире в 2017 г. Из действующих на сегодняшний день 396 барьеров в отношении торговли с ЕС 67 были введены в минувшем году. Они могут затронуть европейский экспорт на 2,3 млрд евро.