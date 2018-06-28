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РБК узнал о новом варианте снижения беспошлинного порога для посылок из-за рубежа

Минфин предложил новый вариант повышения пошлин на посылки из-за рубежа. С 1 июля порог беспошлинного ввоза может быть снижен до 500 евро в месяц для посылок весом не более 31 кг. С июля 2019 г. он будет снижен уже до 100 евро за одну посылку и 200 евро суммарно в месяц на одно физическое лицо. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный ведомством. Документ должен быть согласован до 1 июля, утверждают собеседники издания.

Сейчас пошлинами не облагаются посылки с товарами, приобретенными в зарубежных интернет-магазинах, если их суммарная стоимость не превышает 1000 евро в месяц, а вес – 31 кг. Посылки, которые превышают эти параметры, облагаются пошлиной в 30% и не менее 4 евро за кг.

В середине июня источники «Коммерсанта» сообщали о том, что правительство рассматривает вариант с отсрочкой снижения беспошлинного порога до 500 евро до 1 января 2019 г. При этом уже 1 июля 2019 г. чиновники готовы были снизить этот порог до 100 евро за каждую посылку.

Представитель пресс-службы Минфина ранее заявлял РБК, что первым шагом «станет снижение порога до 500 евро с 1 июля 2018 г., как и предполагалось ранее. Соответствующий проект постановления сейчас [находится] на рассмотрении в правительстве. По дальнейшему снижению рассматриваются различные варианты — снижение порога до 200 евро с 1 января 2019 г. или с 1 июля 2019 г.».