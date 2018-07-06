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Пекин назвал пошлины США на китайские товары «торговым издевательством»

Введенные США ввозные пошлины в 25% на некоторые товары из Китая на сумму $34 млрд в Пекине расценили как торговое издевательство. «Соединенные Штаты нарушили правила Всемирной торговой организации и разожгли крупнейшую торговую войну в экономической истории», – цитирует Bloomberg заявление министерства торговли Китая. «Такие тарифы являются типичным торговым издевательством, эти действия угрожают глобальным цепочкам поставок и созданию добавленной стоимости, тормозят восстановление мировой экономики, вызывают глобальные потрясения на рынке и вредят многонациональным компаниям, предприятиям и потребителям», – отмечается в заявлении.

Информации об ответных действиях Китая в сообщении не приводится. Ранее Китай заявлял о намерении немедленно ответить тарифами на ту же сумму.

Введение пошлин подтвердил президент США Дональд Трамп. Через две недели к этим пошлинам добавятся новые – на $16 млрд, пообещал он, напомнив, что в общей сложности они могут затронуть товары на $550 млрд.

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