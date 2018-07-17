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Евросоюз и Япония подписали соглашение о свободной торговле

Евросоюз и Япония сегодня в Токио подписали двустороннее торговое соглашение, которое создает крупнейшую в мире зону свободной торговли, охватывающую 30% мирового ВВП, сообщила The Wall Street Journal. «Наш посыл ясен: мы стоим вместе против протекционизма», - заявил во время церемонии подписания с премьер-министром Японии Синдзо Абэ председатель Евросовета Дональд Туск.

Соглашение, согласованное в конце 2017 г., ликвидирует абсолютное большинство пошлин во взаимной торговле на сумму порядка 1 млрд евро в год. В частности, в выигрыше окажутся японские экспортеры автомобилей и европейские экспортеры вина и молочных продуктов, отмечает WSJ. В 2016 г. оборот взаимной торговли Японии с ЕС составил 125 млрд евро.

Соглашение подписано в условиях разгорающейся торговой войны США с ЕС и Китаем, отмечает газета.

В январе 2017 г., сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа, США вышли из зоны Транстихоокеанского партнерства (TPP), куда входит и Япония. Соглашение о TPP должно было позволить США противостоять Китаю в Тихоокеанском регионе, однако лидерство в TPP перехватила Япония, чей парламент ратифицировал соглашение о TPP в начале июля.