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Топилин рассказал о значительном снижении числа пенсионеров через пять лет

Министр труда Максим Топилин на заседании комитета Госдумы по труду назвал расчетное количество пенсионеров через пять лет после начала пенсионной реформы. По подсчетам министерства, прогнозное число пенсионеров в 2024 г. будет значительно - почти на 4,6 млн, или на 11%, - меньше, чем в случае сохранения существующего пенсионного возраста.

«Если мы ничего не делаем, к 2024 г.... мы видим, что считается 42,1 млн пенсионеров, это получатели страховых пенсий. В результате изменений количество пенсионеров уменьшится до 37,5 млн», - сказал Топилин (цитата по «Интерфаксу»). Так министр ответил на просьбу парламентариев уточнить прогноз числа пенсионеров в стране.

Правительство предлагает постепенно повышать пенсионный возраст с 2019 г.: для женщин на восемь лет - с 55 до 63 лет, для мужчин - на пять лет, с 60 до 65 лет. Госдума планирует рассмотреть его в первом чтении до ухода на каникулы.

В 2020 г. пенсионный возраст составит 61 год для мужчин и 56 лет для женщин, а затем будет каждые два года увеличиваться на год: в 2024 г. – 63 и 58 лет, в 2028 г. – 65 и 60 лет. С этого момента мужской возраст выхода на пенсию повышаться перестанет, а женский продолжит – вплоть до 63 лет в 2034 г. По прогнозу Минэкономразвития, пенсионная реформа в совокупности с правительственными мерами по улучшению здоровья населения увеличит ВВП на 1,3 п. п. в 2019-2024 гг.