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Вложения России в госдолг США сократились до 11-летнего минимума

Россия выбыла из списка крупнейших держателей казначейских облигаций минфина США (US Treasuries). Об этом свидетельствуют данные американского финансового ведомства за май 2018 г.

Сейчас в списке фигурируют 33 страны, на каждую из которых приходится более $30 млрд. Первое место занимает Китай, владеющий бумагами на $1,18 трлн. За ним идут Япония с $1,04 трлн и Ирландия с $301 млрд. Всего в собственности иностранных государств находятся облигации на сумму $6,21 трлн.

Вложения России в госдолг США в мае сократились до минимума с 2007 г. и составляют $14,9 млрд, уточняет Прайм со ссылкой на данные ведомства. С апреля 2018 г. они сократились втрое – с $48,7 млрд, в марте они составляли $96,1 млрд. Максимальные российские вложения пришлись на октябрь 2010 г. – $176,3 млрд. С 2014 г., после начала вооруженного конфликта на Украине и присоединения Крыма к России, российские вложения в казначейские облигации минфина США стали существенно сокращаться на фоне санкций, объявленных финансовым ведомством. Последние были введены в апреле 2018 г. против 24 российских чиновников и бизнесменов и 15 связанных с ними компаний.

«Мы проводим политику, чтобы резервы надежно хранились и были диверсифицированы. Оцениваем все риски – финансовые, экономические, геополитические, принимая решение по размещению средств», – поясняла позицию России председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в июне.