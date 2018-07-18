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Вложения России в госдолг США сократились до 11-летнего минимума

Ведомости
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Россия выбыла из списка крупнейших держателей казначейских облигаций минфина США (US Treasuries). Об этом свидетельствуют данные американского финансового ведомства за май 2018 г.

Сейчас в списке фигурируют 33 страны, на каждую из которых приходится более $30 млрд. Первое место занимает Китай, владеющий бумагами на $1,18 трлн. За ним идут Япония с $1,04 трлн и Ирландия с $301 млрд. Всего в собственности иностранных государств находятся облигации на сумму $6,21 трлн.

Вложения России в госдолг США в мае сократились до минимума с 2007 г. и составляют $14,9 млрд, уточняет Прайм со ссылкой на данные ведомства. С апреля 2018 г. они сократились втрое – с $48,7 млрд, в марте они составляли $96,1 млрд. Максимальные российские вложения пришлись на октябрь 2010 г. – $176,3 млрд. С 2014 г., после начала вооруженного конфликта на Украине и присоединения Крыма к России, российские вложения в казначейские облигации минфина США стали существенно сокращаться на фоне санкций, объявленных финансовым ведомством. Последние были введены в апреле 2018 г. против 24 российских чиновников и бизнесменов и 15 связанных с ними компаний.

«Мы проводим политику, чтобы резервы надежно хранились и были диверсифицированы. Оцениваем все риски – финансовые, экономические, геополитические, принимая решение по размещению средств», – поясняла позицию России председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в июне.

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Экономика
Новости

США изучат необходимость введения импортных пошлин на уран

Ведомости
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Администрация президента США Дональда Трампа планирует изучить, не наносит ли импорт урана ущерб национальной безопасности. Итогом расследования может стать введение пошлин на ввоз урана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три осведомленных источника.

Исследовать этот вопрос попросили американские производители урана Energy Fuels и Ur-Energy, они обратились с соответствующей петицией в департамент торговли США в январе. Промышленники США хотят, чтобы правительство защитило их от конкуренции со стороны зарубежных госкомпаний, в том числе России и Казахстана, отмечает Bloobmerg.

Американские компании обеспечивают внутренний рынок урана менее чем на 5%, и им становится все труднее конкурировать с поставщиками из России, Казахстана и Узбекистана. Производители США пытаются добиться, чтобы для них было зарезервировано около 25% внутреннего рынка. Основными импортерами урана в США являются Канада и Казахстан, за ними следуют Австралия, Россия и Узбекистан.

Ранее США ввели заградительные тарифы на импорт алюминия и стали в размере 25% и 10% соответственно, а также обложили пошлинами товары из Китая. Кроме того, администрация Трампа рассматривает возможность ввести пошлины на импортные автомобили и комплектующие.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

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Бизнес
Новости

СМИ узнали о возможном изменении статуса торгпредства Франции в России

Ведомости
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Агентство по развитию экономической деятельности французских предприятий Business France может провести тендер на представление своих интересов в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на французский дипломатический источник. 16 июля посольство Франции в России сообщило о закрытии своего представительства по торговле и инвестициям, обеспечивающего деятельность Business France в России.

«Условия тендера пока не озвучены, но можно ожидать, что принять участие в конкурсе смогут известные во Франции структуры, например, Франко-российская торгово-промышленная палата и MEF (Дом французского предпринимательства)»,— рассказал собеседник издания. Из его слов следовало, что российское представительство Business France может возобновить свою работу в измененном статусе – вне посольства Франции.

В сообщении французского посольства отмечалось, что закрыть торгпредство пришлось в связи с «уведомлением российских органов власти о том, что отныне Business France больше не разрешается осуществлять свою деятельность в России в рамках положений французского законодательства». Также в посольстве указывали на ухудшение положения торговой миссии в России в последние месяцы – защищенный венской конвенцией банковский счет был арестован, а директор службы выдворен из России.

Близкий к посольству Франции собеседник пояснил изданию, что «с точки зрения российского законодательства деятельность Business France не была законной». Эта служба взимала с компаний плату за посреднические или логистические услуги, тогда как посольство не имеет право вести коммерческую деятельность. Речь идет о противоречиях в российском и французском законодательстве: постановлении 2014–1571Минэкономики Франции от 22 декабря 2014 г. и российском ФЗ-164 «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». Французский нормативный акт приписывал зарубежные представительства Business France к посольствам Франции, российский закон допускал учреждение торгпредств иностранных государств в России «на основании международных договоров», чего в случае с Business France сделано не было. Чтобы урегулировать ситуацию, Россия предлагала Франции создать юрлицо, которое представляло бы французское агентство, но не было бы связано с посольством.

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Бизнес
Новости

Промысловые компании предупредили о возможном росте цен на рыбу из-за требований ФСБ

Ведомости
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Федеральная служба безопасности начала предупреждать рыбодобывающие компании о недопустимости перевозки продукции на судах, принадлежащих иностранцам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. До сих пор таких требований не предъявлялось, если судно эксплуатировалось российскими лицами и имело право ходить под российским флагом. С проблемой столкнулись рыбопромышленники, работающие в Северном бассейне, где иностранцам принадлежит 70% флота.

Президент ассоциации Герман Зверев узнал о проблеме из письма председателя одного из крупнейших добывающих предприятий Камчатки РК им В. И. Ленина Сергея Тарусова. Он предупредил, что исключение иностранных судов из транспортной цепочки приведет к убыткам рыбодобытчиков и может сказаться на цене конечной продукции. Зверев подсчитал, что запрет обернется дополнительными тратами на логистику в $2 млн для компании, вылавливающей на Севере 100 000 т трески, пикши и мойвы в год. Срочная перестройка маршрутов во время пика путины может обойтись в $1 млн. По отрасли дополнительные расходы могут дойти до 12 млрд руб. в год. Заменить иностранные суда российскими сейчас невозможно, поскольку старые списываются, а новые не строятся, пояснил Тарусов.

В ФСБ не ответили на запрос. В Росрыболовстве заявили, что проблема обсуждалась на заседании межведомственной рабочей группы с Пограничной службой ФСБ России. Участники договорились «проработать вопрос».

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Политика
Новости

Reuters сообщил о готовности шефа Пентагона к переговорам с министром обороны России

Ведомости
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Министр обороны США Джеймс Мэттис открыт для переговоров со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух собеседников в американской администрации. Это один из результатов встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля.

Собеседники агентства не уточнили, поступал ли в адрес Минобороны запрос Пентагона на телефонную беседу или личные переговоры. Последняя личная встреча министров обороны России и США состоялась в 2015 г. С этого времени общение по линии военных ведомств двух стран шло между председателем Объединенного комитета начальников штабов Джозефом Данфордом и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

По итогам встречи в Хельсинки Путин и Трамп заявили, что в ходе саммита они обсуждали, в частности, ситуацию на Украине, в Сирии, а также контроль вооружений.

Хельсинки встречает Путина и Трампа

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Политика
Новости

Посольство России в США пожаловалось на недопуск к арестованной россиянке

Ведомости
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Российское посольство в США трое суток безуспешно добивается от американских властей предоставления консульского доступа к гражданке России Марии Бутиной, арестованной в Вашингтоне 15 июля. Об этом говорится в сообщении посольства.

В заявлении посольства также отмечается, что материалы дела засекречены. Интересы Бутиной представляет квалифицированный адвокат. Представители посольства намерены посетить очередное судебное заседание по делу Бутиной, которое состоится 18 июля в федеральном суде округа Колумбия. Дипмиссия обещает продолжить «отстаивать права гражданки России Марии Бутиной всеми законными способами».

Руководитель общественной организации «Право на оружие» Мария Бутина была арестована по обвинению в сговоре с целью действий на территории США в качестве агента России без предварительного уведомления об этом генпрокурора страны. Следствие считает, что с 2015 г. по февраль 2017 г. она работала под руководством высокопоставленного правительственного чиновника из России, ранее работавшего в парламенте, а потом занявшего высокую позицию в Центробанке России. В апреле 2018 г. его имя было включено в санкционный список минюста США.

Защита Бутиной отвергает предъявленные ей обвинения. Адвокат Роберт Нил Дрискол заявил, что его подзащитная не является агентом России.

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Бизнес
Новости

Суд Лондона отклонил апелляцию Украины по иску «Татнефти» о взыскании $112 млн

Ведомости
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Королевский суд Лондона отклонил апелляцию Украины по иску «Татнефти» о взыскании $112 млн руб. и процентов по делу «Укртатнафты», передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию. Суд вынес соответствующее решение 13 июля.

В «Татнефти» заявили, что Украина имеет право на повторную апелляцию. Теперь представители украинской стороны собираются обжаловать решение суда в сентябре.

Помимо этого суд принял решение о возмещении Украиной «Татнефти» судебных издержек. В общей сложности Украине придется выплатить в пользу российской компании $146 млн (с учетом ранее присужденных $112 млн и процентов).

В 2014 г. Международный коммерческий арбитраж обязал Украину выплатить «Татнефти» $112 млн плюс проценты из-за потери российской компанией активов на территории страны. В 1994 г. на территории Украины для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод была учреждена компания «Укртатнафта». 55,7% акций предприятия принадлежали Татарстану и «Татнефти», оставшаяся доля – «Нафтогазу» и структурам группы «Приват» Игоря Коломойского.

В 2007 г. Татарстан и «Татнефть» потеряли контроль над «Укртатнафтой». Через два года по решениям украинских судов их доля сократилась до нуля. Контроль над предприятием полностью перешел к структурам, близким к группе «Приват».

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Политика
Новости

В Белом доме погас свет во время заявления Трампа о доверии спецслужбам

Ведомости
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В одном из кабинетов Белого дома во время встречи президента США Дональда Трампа с конгрессменами погас свет. Освещение в помещении пропало в тот момент, когда глава государства начал комментировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

«Я полностью доверяю агентам разведки США (ранее заявившей о вмешательстве России в американские выборы в 2016 г. – "Ведомости") … Упс, они выключили свет. Это агенты разведки. Все в порядке?» – пошутил Трамп.

При этом на совместной пресс-конференции с Путиным Трамп говорил, что доверяет «обеим сторонам»: и российскому лидеру, и американской разведке. Его высказывание вызвало скандал в США.

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Экономика
Новости

Счетная палата назвала три недостатка законопроекта о пенсионной реформе

Ведомости
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Законопроект о пенсионной реформе необходимо доработать. Об этом говорится в отзыве Счетной палаты. С документом за подписью руководителя ведомства Алексея Кудрина ознакомилась Русская служба «Би-би-си».

Счетная палата изучила законопроект о повышении пенсионного возраста и не обнаружила в нем «расчетов, определяющих взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и созданием условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции». Ведомство указало на три недостатка законопроекта. Во-первых, в документе не объясняется, при каких условиях пенсионная система будет считаться сбалансированной и финансово устойчивой в долгосрочной перспективе.

Во-вторых, законопроект не содержит прогноза о том, как изменится количество получателей пенсий. Из-за отсутствия такой информации невозможно будет оценить, как изменится численность пенсионеров с учетом запланированных мер по повышению продолжительности жизни.

В-третьих, в законопроекте не прописан механизм увеличения размера пенсий выше уровня инфляции, хотя основной целью его разработки является повышение пенсионного обеспечения россиян. В Счетной палате пришли к выводу, что такой механизм может быть разработан ко второму чтению законопроекта в Госдуме.

Концептуальных замечаний к законопроекту у ведомства нет.

Во вторник, 17 июля, министр труда Максим Топилин заявил, что после повышения пенсионного возраста к 2024 г. число пенсионеров существенно снизится – почти на 4,6 млн, или на 11%.

Ранее правительство предложило постепенно повышать пенсионный возраст, начиная со следующего года. Предполагается, что пенсионный возраст для женщин будет увеличен на восемь лет – с 55 до 63 лет, для мужчин – на пять лет, с 60 до 65 лет. Госдума собирается рассмотреть законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении до ухода на каникулы.

Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров

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Бизнес
Новости

McDonald's и Starbucks разработают стаканчик из перерабатываемых материалов

Ведомости
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Сеть быстрого питания McDonald's решила присоединиться к Starbucks и Closed Loop Partners, которые собираются создать стаканчик для напитков из материалов, подлежащих вторичной переработке или компостированию, передает CNBC. Компании нацелены на то, чтобы уменьшить количество пластика в одноразовых изделиях.

Starbucks и Closed Loop начали сотрудничать по вопросу разработки безвредных для окружающей среды стаканчиков еще в марте. В сентябре стартует их программа NextGen Cup Consortium and Challenge. В рамках этой программы бизнесмены, изобретатели и эксперты могут предложить свои идеи. Прежде чем найти замену пластиковым соломинкам и крышкам, специалисты NextGen должны создать новый тип стаканчиков.

По оценкам брендов, ежегодно на мусорные полигоны попадают около 600 млрд стаканчиков, в составе которых есть пластик.

McDonald's и Starbucks планируют инвестировать по $5 млн в NextGen.

Ранее Starbucks, расходующий более 1 млрд пластиковых трубочек в год, объявил, что полностью откажется от их использования к 2020 г. «Не использовать соломинку – лучшее, что мы можем сделать для окружающей среды», – заявил вице-президент Starbucks Коллин Чепмен.

Самые необычные проекты в области вторичной переработки

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Технологии
Новости

Rolls-Royce создаст роботараканов и робозмей для инспекции двигателей

Ведомости
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Двигателестроительный концерн Rolls-Royce объявил на авиасалоне в Фарнборо, что создает маленьких тараканоподобных роботов для оперативной инспекции авиадвигателей. Их использование позволит исключить частичную разборку двигателей для этих целей и сократить время процедуры более чем на порядок, передает CNBC.

«Они смогут пролезть в разные части камеры сгорания, – заявил специалист по внедрению технологий компании Джеймс Келл. – При обычном подходе это занимает у нас пять часов. С этими маленькими роботами (кто знает) – минут пять».

Rolls-Royce ведет проект совместно с Гарвардским университетом США и Ноттингемским университетом Великобритании. Представитель Гарварда подтвердил, что создатели микроботов вдохновлялись тараканами, и рассказал, что разработка в этом направлении идет уже восемь лет. На салоне компания продемонстрировала увеличенные прототипы. Ближайшая задача – уменьшить роботараканов до 15 мм и оснастить их камерами.

Помимо этого компания разрабатывает робозмей, которые смогут доставать посторонние предметы из двигателя, а также производить мелкий текущий ремонт.

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Экономика
Новости

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум из-за роста цен на продукты

Ведомости
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Минтруд России предложил увеличить прожиточный минимум за II квартал 2018 г. на душу населения на 4% до 10 444 руб. из-за подорожания продуктов потребительской корзины на 3,8%. Проект приказа ведомства опубликован на портале нормативных правовых актов.

«Величина прожиточного минимума за II квартал 2018 г. по сравнению с первым кварталом 2018 г. увеличилась на душу населения и для трудоспособного населения на 4%, для пенсионеров - на 3,8%, для детей - на 4,3%», - говорится в пояснительной записке к документу.

Для трудоспособного населения Минтруд предлагает установить размер прожиточного минимума на уровне 11 280 руб., пенсионеров - 8583 руб., детей - 10 390 руб.

Больше всего во II квартале подорожали картофель, овощи и фрукты, занимающие более 30% продуктового набора. В частности, цена на картофель в среднем увеличилась на 20,7%, на капусту - на 54,5%, на морковь - на 41,2%, на лук - на 13,7%. Сахарный песок подорожал на 9,7%, пшено - на 8%. Цены на мясные и молочные продукты почти не изменились, отмечается в документе. Также в составе величины прожиточного минимума увеличилась на 4,3% стоимость непродовольственных товаров и услуг.

По данным Росстата, численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 г. составила 19,3 млн человек, или 13,2% населения.

Восемь необычных экономических индикаторов

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