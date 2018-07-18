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Госдума приняла законопроект о повышении НДС во втором чтении

Сегодня Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект о повышении НДС с 18 до 20% начиная с 1 января 2019 г.

Правительство внесло его в Госдуму 16 июня, первое чтение прошло 3 июля, а 16 июля законопроект одобрил ко второму чтению комитет Госдумы по бюджету и налогам.

Законопроектом также фиксируется тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 22%. Сейчас в законе закреплена регрессивная шкала – тариф зависит от зарплаты. Если она ниже 85 000 руб., тариф – 22%, выше – с превышения взнос платится по ставке 10%.

По расчетам Минфина, выполнившего обоснование законопроекта, повышение НДС на 2 процентных пункта даст бюджету дополнительно 620 млрд руб. в год с перспективой дальнейшего роста. Минфин считает, что даже при повышении НДС до 20% инфляция в 2019 г. удержится в диапазоне 4-4,5%. Экономисты предостерегают, что рост налогов ударит по наиболее высокотехнологичным или и без того пострадавшим в кризис отраслям, особенно по машиностроению и строительству.

Департамент исследований и прогнозирования ЦБ считает, что повышение НДС поднимет потребительские цены на 0,8-1,25 процентного пункта. По данным ЦБ, в июне инфляционные ожидания россиян подскочили до уровня сентября-октября прошлого года: 9,8% после 8,6% в мае. Главными факторами оказались рост цен на бензин и ожидание повышения НДС.