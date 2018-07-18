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Орешкин назвал счастье человека фактором экономического роста

Счастье каждого конкретного человека является фактором экономического роста. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на Московском урбанистическом форуме, передает РИА «Новости».

«По мере продвижения экономики вперед от аграрного типа к постиндустриальному роль счастья конкретного человека очень серьезно возрастает, потому что растет влияние, которое каждый конкретный человек оказывает реализацией своих идей на экономику, на пространство вокруг, и потому роль счастья возрастает», — пояснил министр.

По мнению Орешкина, создание комфортной городской среды и жилья являются залогом ускорения экономического роста, создания новых отраслей, продуктов и разработок.

В свою очередь председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов заявил, что счастье человека не зависит от площади его жилья. «Главное, чтобы на рынке была возможность выбрать по возможностям и по своим желаниям. Если вам нужна квартира в 20 метров, купите ее и будьте счастливы. Если вам нужна квартира 100 метров и у вас есть для этого доход, купите себе квартиру 100 метров», - пояснил он свою точку зрения.

По его словам, различные предложения на рынке жилья формируют облик города. Ощущать себя счастливым человеком очень важно, сказал Шувалов. Важно «после тяжелого рабочего дня, после счастливого рабочего дня прийти домой в квартиру, которая должна быть такой, чтобы это счастье продолжалось», отметил он.

Два года назад Шувалов на форуме «Среда для жизни» заявил, что ему кажется смешной ситуация, когда люди покупают жилье площадью 20 кв. метров. Однако оно очень популярно, на рынке есть соответствующая ниша, говорил Шувалов. По его словам, тогда над ним «ржали те, кому я говорил, что в 20 метрах можно быть счастливым».

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