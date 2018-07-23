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ФАС оценила совокупный ущерб от картелей в России

Совокупный ущерб от картельных сговоров в России приближается к 2% от ВВП, заявил сегодня замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов на совещании по развитию конкуренции в Ставрополе. «Мы уже научились выявлять картельные сговоры, особенно сговоры на торгах, 85% картелей - это именно сговоры на торгах. Это колоссальная проблема, которая стоит миллиардов рублей бюджету Российской Федерации и российским потребителям», - передал слова Цыганова «Интерфакс».

«Наиболее чувствительные сферы, в которых мы чаще выявляем факты картелизации экономики, - строительство, и прежде всего, дорожное строительство, закупка лекарств и медицинских изделий для муниципальных и государственных нужд, транспорт и перевозки, ЖКХ, можно добавить сюда еще закупку продуктов питания», - добавил он.

Замруководителя ФАС отметил, что в 2017 г. в России было возбуждено 675 дел об антиконкурентных соглашениях.

ВВП России в 2017 г. составил 92 трлн руб. в текущих ценах, соответственно оценка ФАС ущерба от картелей соответствует 1,8 трлн руб.